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Điều chưa từng có tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam

Tú Oanh

TPO - Điều đặc biệt trong Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2026 là lần đầu trong 16 năm hình thành và phát triển, ban tổ chức trình chiếu tác phẩm do nhóm học sinh trung học sản xuất.

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 - 26/9 tại Hà Nội và TPHCM, giới thiệu 20 tác phẩm tài liệu của Việt Nam và các nước châu Âu.

Liên hoan do Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư tổ chức, phối hợp với EUNIC (Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu) lựa chọn và gửi phim tham dự. Năm nay, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tại Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch EUNIC - Việt Nam, đồng thời hỗ trợ điều phối quốc tế cho liên hoan.

Chương trình chiếu chính gồm 20 tác phẩm, trong đó có 11 phim quốc tế đến từ 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu gồm Anh, Phần Lan, Áo, Italy, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ - Wallonie-Bruxelles. Việt Nam có 9 phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư sản xuất.

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Ban tổ chức giới thiệu điểm đặc biệt của Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16.

Bên cạnh chương trình chính, liên hoan giới thiệu 5 tác phẩm của các nhà làm phim độc lập Việt Nam. Nhiều phim tham dự từng nhận giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế.

Theo ban tổ chức, liên hoan là hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật điện ảnh giữa Việt Nam và các nước châu Âu, đồng thời tạo cơ hội để khán giả tiếp cận câu chuyện về con người, văn hóa, xã hội và các vấn đề đương đại qua góc nhìn của các nhà làm phim tài liệu.

Tại họp báo ngày 15/9, NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư - khẳng định các tác phẩm tham dự liên hoan phim năm nay đều có chất lượng cao, tiếp cận những câu chuyện về cuộc sống đương đại, trong đó bao gồm chủ đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

NSƯT Trịnh Quang Tùng đề cập triển vọng phát triển của dòng phim tài liệu khi số lượng khán giả ngày càng đông, đặc biệt là giới trẻ. Ông tin chỉ có phim tài liệu mới truyền tải trọn vẹn nhất những điều gần gũi, chân thực với nhịp thở cuộc sống.

“Đây là tín hiệu tốt, là nguồn động viên khích lệ với các nhà làm phim. Chúng ta biết phim tài liệu là thể loại khá kén khán giả, nhưng điều đó giờ đã thay đổi”, ông nhấn mạnh.

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NSƯT Trịnh Quang Tùng cho rằng phim tài liệu không còn quá kén khán giả.

NSƯT Trịnh Quang Tùng hướng sự chú ý đến nhóm tác giả đặc biệt nhất trong năm nay - ba học sinh đến từ trường THPT Việt Đức Hà Nội là Nguyễn Thảo Linh (lớp 12), Lê Mai Phương (lớp 12) và Nguyễn Hà Anh (lớp 10). Họ mang đến liên hoan phim tác phẩm Mạc hậu, kể về cuộc sống đời thường của những nghệ sĩ tuồng phía sau ánh đèn sân khấu.

Đây là lần đầu kể từ khi Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam ra đời có phim do học sinh trung học sản xuất tham dự. Hà Anh chia sẻ nhóm được kết nối bằng tình yêu với nhiếp ảnh và nghệ thuật, thông qua câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.

Ban đầu nhóm thực hiện bộ phim với mong muốn có được dự án nhỏ giúp quảng bá và tìm hiểu thêm về cuộc sống của những nghệ sĩ tuồng, từ đó thể hiện được niềm đam mê cháy bỏng của họ với văn hóa truyền thống.

“Chúng tôi muốn làm mờ đi ranh giới giữa truyền thống và hiện đại. Với sự phát triển của xã hội, chúng tôi nhận thấy những loại hình nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam có vẻ như đang bị mai một và đánh giá thấp. Chúng tôi muốn cho mọi người, kể cả trong nước và quốc tế, thấy được nghệ thuật truyền thống Việt Nam rất thiêng liêng và đẹp đẽ”, nữ tác giả trẻ nói.

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Nhóm học sinh trung học làm điều chưa từng có tại liên hoan phim.

Hà Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự liên hoan phim, đồng thời hy vọng được các tiền bối, những người có chuyên môn cao chỉ bảo và dìu dắt để nhóm có thể phát triển hơn trong tương lai.

Phim tham dự liên hoan phim được trình chiếu miễn phí tại Hà Nội và TPHCM.

Tú Oanh
#Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam #phim tài liệu #học sinh trung học #sáng tạo nghệ thuật #học sinh dự liên hoan phim

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