Di tích Lam Kinh miễn phí tham quan

TPO - Từ 30/9 đến 3/10, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) mở cửa miễn vé tham quan để phục vụ du khách trong dịp lễ hội 2026.

Ngày 14/9, đại diện Ban quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026, đơn vị sẽ mở cửa miễn vé tham quan cho du khách. Thời gian miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh bắt đầu từ ngày 30/9 đến hết 3/10 (tức từ 20 đến hết 23/8 năm Bính Ngọ).

Đây cũng là dịp để người dân, du khách tìm về vùng đất từng ghi dấu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các vua Lê, tướng sĩ và nhân dân có công với đất nước.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Theo đơn vị quản lý, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày (từ 1 đến 3/10), quy mô cấp tỉnh. Chương trình khai mạc diễn ra vào sáng 2/10 tại sân Rồng, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Năm nay, Lễ hội Lam Kinh được tổ chức nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Điểm nhấn của phần lễ là nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ các đền thờ về sân Điện Lam Kinh trước giờ khai mạc. Tại các đền thờ, tòa thái miếu và lăng mộ, các nghi thức tế lễ được tổ chức trong hai ngày 1/10 và 2/10.

Sau nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn, diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội, chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hướng đổi mới, kết hợp sân khấu hóa với các yếu tố văn hóa dân gian thời Hậu Lê, tạo không gian để câu chuyện lịch sử được tái hiện gần gũi hơn với công chúng.

Không chỉ có phần lễ, Lễ hội Lam Kinh năm nay còn mở ra nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Không gian lễ hội Lam Kinh.

Tại khu vực từ cổng khu di tích vào chân cầu Bạch sẽ diễn ra Phiên chợ vùng cao, kết hợp trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp trong xã Lam Sơn và các xã khu vực miền núi Thanh Hóa.

Một không gian check-in mang nét cung đình được thiết kế tại khu di tích cũng là điểm nhấn mới, hướng tới tạo thêm trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Lam Kinh.

Đặc biệt, trong những ngày lễ hội, sân Rồng trở thành không gian trình diễn nhiều trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc của xứ Thanh như trò Xuân Phả, Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê và hát chèo.

Việc miễn vé tham quan trong 4 ngày không chỉ tạo điều kiện để đông đảo người dân, du khách đến với Lam Kinh mà còn góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích đến gần hơn với cộng đồng.

Theo sử sách ghi chép, Lam Kinh là quê hương đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ 15. Sau khi cuộc chiến chống quân Minh ra khỏi bờ cõi thắng lợi, Lê Lợi lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ thịnh trị cho đất nước kéo dài gần 360 năm (1428-1789).

Nhà vua đóng đô tại Thăng Long, đồng thời cho xây dựng tại quê hương Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh, còn được biết đến với tên Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh (Thăng Long - Hà Nội).