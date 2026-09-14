Công bố bộ nhận diện Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc

TPO - Trong đêm khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026, TP Hải Phòng sẽ công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh nhận diện thống nhất cho Quần thể Di sản văn hóa thế giới liên tỉnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ 26/9-4/10 với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức.

Trong đêm khai hội, thành phố công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đây là điểm nhấn có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ việc được ghi danh sang chủ động xây dựng, nhận diện và lan tỏa thương hiệu di sản thế giới.

Lễ hội năm nay diễn ra trong dấu mốc đặc biệt khi trên địa bàn Hải Phòng có 5 di tích thành phần thuộc di sản thế giới, gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương.

Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy giá trị di sản, kết nối điểm đến, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng.

Đồng thời, gắn với các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc dự kiến được công bố trong đêm khai hội 26/9.



Ông Lê Duy Mạnh - Phó trưởng Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - cho biết Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ được công bố trong đêm khai hội 26/9.

Bộ nhận diện được xây dựng dựa trên 3 giá trị cốt lõi Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa, với biểu tượng hoa cúc đặt trong hình lá bồ đề, kết hợp dải lá cúc cách điệu.

Hình tượng hoa cúc gợi dấu ấn mỹ thuật thời Trần và tinh thần nhập thế. Lá bồ đề biểu trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ, các dải lá nối tiếp thể hiện sự kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa qua không gian và thời gian.

Việc công bố bộ nhận diện đánh dấu bước chuyển trong công tác quảng bá, phát huy giá trị di sản sau khi được UNESCO ghi danh, hướng tới xây dựng hình ảnh nhận diện thống nhất cho Quần thể Di sản thế giới trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng mở, ưu tiên người dân và du khách. Khu vực khai hội được bố trí khoảng 5.000 chỗ, trong đó khoảng 2.500 vị trí dành cho người dân, du khách tự do tham dự.

Không gian hai khu di tích được chỉnh trang, tăng cường cảnh quan, hệ thống nhận diện và các tiểu cảnh, điểm check-in phục vụ du khách.

Đêm khai mạc Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc, giới thiệu các giá trị di sản, làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của Hải Phòng.