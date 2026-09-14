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Văn hóa

Cảnh tượng chưa từng có trước ngày kem Tràng Tiền đóng cửa

Trọng Tài - Đỗ Quyên

TPO - Trước ngày cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền, Hà Nội chính thức dừng đón khách, hàng dài người chen chân mua kem, chụp ảnh lưu niệm và viết lời nhắn gửi đến thương hiệu gắn với ký ức nhiều thế hệ.

Hàng trăm người xếp hàng mua kem, check-in tại 35 Tràng Tiền tối 13/9.
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Tối 13/9, cửa hàng kem Tràng Tiền số 35 Tràng Tiền trở nên đông đúc hơn thường lệ. Hàng trăm người xếp hàng mua kem, chụp ảnh check-in và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng tại địa chỉ đã gắn bó với thương hiệu gần 70 năm.
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Theo thông báo của cửa hàng, từ 13-15/9, khách hàng có hóa đơn từ 75.000 đồng được chụp ảnh photobooth miễn phí. Những bức ảnh, câu chuyện và lời nhắn kỷ niệm được chia sẻ trên “bức tường ký ức” tại cửa hàng.
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Bà Xuân (Ngọc Hà, Hà Nội) cùng chồng đến ăn kem và chụp ảnh lưu niệm trước ngày địa chỉ 35 Tràng Tiền chỉ còn trong kỷ niệm. Chia sẻ với Tiền Phong, bà bày tỏ sự tiếc nuối vì số 35 Tràng Tiền là địa chỉ gắn bó với người Hà Nội và du khách thập phương.
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“Bất cứ ai khi nào về Thủ đô cũng thường tới khu vực Hồ Hoàn Kiếm, bách hóa tổng hợp và kem Tràng Tiền. Biết tin nơi này sắp đóng cửa, vợ chồng tôi cố chen chân để chụp tấm hình kỷ niệm với tấm bảng tạm biệt kem Tràng Tiền, lưu lại ký ức tuổi thơ”, bà Xuân nói.
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Với nhiều người Hà Nội ở tầm tuổi bà Xuân, ký ức về kem Tràng Tiền bắt đầu từ chừng 5-6 tuổi, được mẹ chở bằng xe đạp đi ăn kem. Dù kem Tràng Tiền được bán ở nhiều nơi tại Hà Nội, nhưng nhiều người cho rằng những địa chỉ khác khó có thể thay thế không gian quen thuộc tại số 35 Tràng Tiền.
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“Nơi này ăn sâu vào ký ức mỗi người. Hy vọng sau khi cải tạo, đô thị hóa, địa điểm này sẽ khang trang và đẹp hơn để các thế hệ sau được thụ hưởng”, bà Xuân chia sẻ.
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Trần Thị Quỳnh Nga cũng có mặt tại cửa hàng tối 13/9. “Tôi thực sự tiếc nuối khi kem Tràng Tiền đóng cửa. Tôi muốn cảm nhận không khí những ngày cuối cùng ở nơi này, bởi đây là địa điểm ấn tượng với chúng tôi mỗi khi ghé thăm Hà Nội”, Quỳnh Nga nói.
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Trên bức tường ký ức, nhiều khách hàng để lại những lời nhắn ngắn gọn nhưng chất chứa tình cảm dành cho thương hiệu.
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Họ ghi lại những kỷ niệm, ấn tượng về thương hiệu kem có tuổi đời gần 70 năm và chụp ảnh cùng bức tường ký ức.
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Một người viết: “Tôi ăn kem ở đây từ lúc tiền đồng một cây đến lúc tiền nghìn, giờ là chục nghìn. Ký ức đong đầy, nhớ lắm Tràng Tiền”.
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Một khách hàng khác bày tỏ: “Tôi ăn kem Tràng Tiền từ lúc bắt đầu có nhận thức. Với tôi, kem Tràng Tiền là Hà Nội, Hà Nội là kem Tràng Tiền. Cảm ơn kem Tràng Tiền vì đã cho tôi một tuổi thơ”.
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Hà Minh, một khách hàng tại Hà Nội, viết: “Nhớ lắm ngày bé bố mẹ đưa đi ăn kem. Yêu lắm kem Tràng Tiền ơi”. Bùi Minh Anh nhắn gửi: “Mong những cây kem Tràng Tiền ngon hơn ở nơi nào đó. Tôi sẽ rất nhớ kem Tràng Tiền”. Trong khi đó, Bích Ngọc viết: “Cảm ơn vì một kỷ niệm tốt đẹp và đáng nhớ”.
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Nhiều người xếp hàng để chụp photobooth, lưu giữ kỷ niệm với kem Tràng Tiền trước khi nơi này đóng cửa.
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Nhiều du khách chia sẻ họ thực sự xúc động ở thời khắc kem Tràng Tiền tại địa chỉ 35 Tràng Tiền chuẩn bị đóng cửa. Với họ, kem Tràng Tiền không đơn thuần là món ăn vặt, thương hiệu còn gắn với tuổi thơ, gia đình, những lần hẹn hò và ký ức về Hà Nội.
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Cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9, khép lại gần 70 năm hoạt động tại chính địa chỉ làm nên tên tuổi của thương hiệu. Hiện nay kem Tràng Tiền có 11 cửa hàng tại Hà Nội và khoảng 500 đại lý trên toàn quốc. Việc cửa hàng số 35 Tràng Tiền dừng hoạt động không ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ khách hàng tại các địa phương.
Trọng Tài - Đỗ Quyên
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