Cảnh tượng chưa từng có trước ngày kem Tràng Tiền đóng cửa

TPO - Trước ngày cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền, Hà Nội chính thức dừng đón khách, hàng dài người chen chân mua kem, chụp ảnh lưu niệm và viết lời nhắn gửi đến thương hiệu gắn với ký ức nhiều thế hệ.