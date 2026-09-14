Cảnh tượng chưa từng có trước ngày kem Tràng Tiền đóng cửa

TPO - Trước ngày cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền, Hà Nội chính thức dừng đón khách, hàng dài người chen chân mua kem, chụp ảnh lưu niệm và viết lời nhắn gửi đến thương hiệu gắn với ký ức nhiều thế hệ.
Theo thông báo của cửa hàng, từ 13-15/9, khách hàng có hóa đơn từ 75.000 đồng được chụp ảnh photobooth miễn phí. Những bức ảnh, câu chuyện và lời nhắn kỷ niệm được chia sẻ trên “bức tường ký ức” tại cửa hàng.
“Nơi này ăn sâu vào ký ức mỗi người. Hy vọng sau khi cải tạo, đô thị hóa, địa điểm này sẽ khang trang và đẹp hơn để các thế hệ sau được thụ hưởng”, bà Xuân chia sẻ.
Họ ghi lại những kỷ niệm, ấn tượng về thương hiệu kem có tuổi đời gần 70 năm và chụp ảnh cùng bức tường ký ức.
Một người viết: “Tôi ăn kem ở đây từ lúc tiền đồng một cây đến lúc tiền nghìn, giờ là chục nghìn. Ký ức đong đầy, nhớ lắm Tràng Tiền”.
Một khách hàng khác bày tỏ: “Tôi ăn kem Tràng Tiền từ lúc bắt đầu có nhận thức. Với tôi, kem Tràng Tiền là Hà Nội, Hà Nội là kem Tràng Tiền. Cảm ơn kem Tràng Tiền vì đã cho tôi một tuổi thơ”.
Hà Minh, một khách hàng tại Hà Nội, viết: “Nhớ lắm ngày bé bố mẹ đưa đi ăn kem. Yêu lắm kem Tràng Tiền ơi”. Bùi Minh Anh nhắn gửi: “Mong những cây kem Tràng Tiền ngon hơn ở nơi nào đó. Tôi sẽ rất nhớ kem Tràng Tiền”. Trong khi đó, Bích Ngọc viết: “Cảm ơn vì một kỷ niệm tốt đẹp và đáng nhớ”.
Nhiều người xếp hàng để chụp photobooth, lưu giữ kỷ niệm với kem Tràng Tiền trước khi nơi này đóng cửa.