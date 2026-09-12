Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần tìm một cô gái đẹp

TPO - “Thanh xuân rực rỡ là từ ngày hôm nay và các bạn viết nên thanh xuân rực rỡ bằng câu chuyện của chính mình”, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhắn nhủ các thí sinh.

Gác lại cái tôi để cùng bước đi

Hơn 50 thí sinh gia nhập nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, mang theo những câu chuyện, hoàn cảnh và màu sắc khác nhau. Có người sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, có người từ các tỉnh, thành xa xôi lần đầu có cơ hội sống trong một tập thể quy tụ những cô gái đến từ nhiều vùng miền, dân tộc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho rằng chính sự khác biệt ấy là một phần ý nghĩa của nhà chung. Đây là nơi các thí sinh tạm gác những khác biệt cá nhân để cùng bước vào một hành trình mới.

“Đến đây, các bạn cần gác lại những riêng tư để trở thành một gia đình lớn, có tình cảm nhưng cũng có kỷ luật”, ông nói.

Hơn 50 thí sinh được trau dồi, đào tạo nhiều kỹ năng trong thời gian ở nhà chung như catwalk, ứng xử, tranh biện, phản biện... Ảnh: Trọng Tài.

Theo Trưởng ban tổ chức, mỗi thí sinh từ thời điểm này không chỉ đại diện cho bản thân. Cách ứng xử, lời ăn tiếng nói và sự hiện diện của họ đều góp phần tạo nên hình ảnh chung của Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi có truyền thống 38 năm và nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của công chúng.

Vì vậy, bên cạnh sự chan hòa, đoàn kết, các thí sinh cần ý thức về tính kỷ luật và trách nhiệm với tập thể. “Vượt qua cái tôi cá nhân để vì cái ta tập thể, vì cái chung” - là một trong những điều nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn nhủ các cô gái bước vào nhà chung.

Nhà chung cũng được xem là khoảng thời gian để thí sinh tích lũy vốn sống. Trong những tháng tới, họ có cơ hội đến nhiều địa phương, tham gia các hoạt động đồng hành cuộc thi. Những trải nghiệm ấy, theo nhà báo Phùng Công Sưởng, có thể trở thành hành trang lâu dài, vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc thi sắc đẹp.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group - cũng cho rằng những ngày sinh hoạt chung sẽ tạo ra nhiều trải nghiệm để thí sinh rèn luyện và hoàn thiện mình. Ban tổ chức sẽ đồng hành trong quá trình đó, nhưng mỗi cô gái cần chủ động cởi mở, chia sẻ và học hỏi.

“Có một người đội vương miện nhưng tất cả bạn đã đến đây đều là thành viên của Hoa hậu Việt Nam”, ông Thành nói.

Ngoài tập luyện, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tích cực chuẩn bị cho các dự án nhân ái. Ảnh: Hoàng Tuyên.

‘Thanh xuân rực rỡ là từ ngày hôm nay’

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - lưu ý các thí sinh về cách họ thể hiện bản thân trong những sinh hoạt ở nhà chung.

Theo bà, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần tìm kiếm một cô gái đẹp. Cuộc thi hướng tới sự hài hòa giữa ngoại hình, tri thức, văn hóa và những phẩm chất bên trong. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, điều quan trọng là mỗi người có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Thanh xuân rực rỡ là từ ngày hôm nay và các bạn viết nên thanh xuân rực rỡ bằng câu chuyện của chính mình”, bà Hà chia sẻ.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhắc nhở các thí sinh hãy sống đúng với bản thân mình. Ảnh: Tùng Cao.

Hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Bà khuyên các thí sinh đừng quá lo lắng về việc phải thể hiện hình ảnh hoàn hảo. Hãy sống đúng những gì mình đang có, thật với mình nhất. Khi chưa biết, các cô gái đừng ngại đặt câu hỏi, khi gặp khó khăn, có thể tìm đến ban tổ chức hoặc những người đi trước để nhận lời khuyên.

Bà Hà cũng đặc biệt lưu ý cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. Một lời chào, sự lễ phép với người lớn tuổi, thái độ với những người phục vụ trong ê-kíp hay việc sẵn sàng giúp đỡ người khác có thể cho thấy phông văn hóa của mỗi người.

Theo bà, hành động tốt nếu được thực hiện thường xuyên sẽ trở thành thói quen, từ đó hình thành tính cách và bản chất. Vì thế, giá trị của một cô gái không chỉ được thể hiện trong những phần thi được chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn nằm ở cách cô ấy cư xử khi không đứng trên sân khấu.

“Cố gắng làm những điều nhỏ và đều đặn sẽ tạo nên giá trị. Hoa hậu chính là sự cộng dồn từ những điều đó”, bà nói.

Điều quan trọng hơn, những việc tốt ấy không nên được thực hiện chỉ vì muốn được ghi điểm. Đó phải là lựa chọn xuất phát từ mong muốn trở thành người tử tế hơn.

Từ ngày đầu ở nhà chung, các thí sinh được ê-kíp quan sát, đánh giá qua những sinh hoạt thường ngày. Nhưng sau tất cả, điều ban tổ chức mong muốn không chỉ là tìm ra cô gái có đủ tố chất để đội vương miện.

“Dù ai đi tiếp hay dừng lại, các bạn đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đó mới là điều thành công”, bà Hà nhấn mạnh.

Với hành trình kéo dài nhiều tháng, sẽ có những áp lực, cạnh tranh và khoảnh khắc mỗi cô gái phải tự vượt qua giới hạn của bản thân. Nhưng cũng từ nhà chung, họ có cơ hội gặp gỡ người bạn đến từ nhiều vùng miền, học thêm một điều mới và nhìn thấy những cách sống khác mình.

Một người sẽ bước lên sân khấu với chiếc vương miện. Nhưng trước khi đi đến khoảnh khắc đó, nhà chung là nơi các thí sinh học cách sống cùng nhau, biết cho đi, biết lắng nghe và trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm.