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Hoa hậu

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Chuyên gia phong thái bị 'đốn tim' vì nụ cười Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Quyên - Như Ý

TPO - Trong buổi học phong thái thứ hai với chuyên gia Trần Bích Ngọc, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam được hướng dẫn tỉ mỉ cách giữ dáng, di chuyển, chọn điểm nhìn và chăm chút diện mạo trước khi xuất hiện trước công chúng.

Chiều 9/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi đào tạo phong thái tiếp theo tại Hà Nội, trước khi di chuyển xuống Hải Phòng - nơi đăng cai các hoạt động tiếp theo của cuộc thi.

Catwalk chuẩn hoa hậu

Chuyên gia Trần Bích Ngọc - nhà sáng lập Học viện Nghi thức và Phong thái GINA - tập trung chỉnh dáng, tư thế và cách di chuyển cho từng thí sinh.

Một trong những lỗi thường gặp của các cô gái khi bước lên sân khấu nhan sắc là thiếu tự tin và chưa biết cách lựa chọn điểm nhìn. Điều này có thể khiến thí sinh lúng túng khi gặp tình huống bất ngờ.

Với trình diễn catwalk, chuyên gia lưu ý thí sinh giữ tay tự nhiên, tránh vung tay với biên độ lớn, không đánh hông quá mức, đồng thời giữ thẳng cơ thể và cố định vai.

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Chuyên gia Trần Bích Ngọc hướng dẫn các thí sinh cách catwalk chuẩn phong thái. Ảnh: Như Ý.

Để cải thiện dáng đứng, chuyên gia Trần Bích Ngọc hướng dẫn thí sinh bài tập chi tiết rất dễ áp dụng, chỉ cần vài động tác chuẩn tương tác với bức tường. Chuyên gia khuyến khích các cô gái luyện tập khoảng 5 phút mỗi ngày để hình thành tư thế đúng và tạo dáng đi đẹp hơn.

Theo Trần Bích Ngọc, mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có nhiều điểm đáng ghi nhận. “Các bạn đều có thần thái tốt, tự tin, catwalk uyển chuyển và cách phát biểu truyền cảm”, chuyên gia nhận xét.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở những gì đã có, cô mong muốn các thí sinh tiếp tục hoàn thiện bản thân, trau dồi cả trí tuệ lẫn hình thức bên ngoài, xứng đáng là những cô gái đẹp nhất của Hoa hậu Việt Nam.

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Điểm nhìn và nụ cười là một trong những kỹ năng được chuyên gia Trần Bích Ngọc lưu ý các thí sinh. Ảnh: Như Ý.

Sự chỉn chu trở thành thói quen

Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, chuyên gia còn nhắc các thí sinh chú ý đến những chi tiết nhỏ trong quá trình chuẩn bị trước khi xuất hiện.

Với những cô gái sở hữu mái tóc dài, chuyên gia phong thái Trần Bích Ngọc lưu ý cần chú ý tình trạng tóc, chỉnh lại diện mạo trước khi ra ngoài. Cô khuyên thí sinh trước khi rời phòng có thể nhìn mình trong gương, mỉm cười và chỉnh lại mái tóc.

Những lời dặn dò tưởng như đơn giản nhưng lại cho thấy quan niệm của chuyên gia về phong thái: Sự chỉn chu không chỉ nằm trên sân khấu mà cần trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày.

“Thời gian không dài nhưng tôi thấy các bạn cười đã đốn tim tôi rồi. Hy vọng các bạn giữ vững niềm tin để tỏa sáng”, cô nhắn nhủ.

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Các thí sinh chăm chú theo dõi hướng dẫn trong buổi học với chuyên gia Bích Ngọc. Ảnh: Như Ý.

Chuyên gia Trần Bích Ngọc cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 là mùa nhan sắc bùng nổ khi các thí sinh nổi bật ở cả nhan sắc, trí tuệ và tâm hồn. Theo cô, cuộc thi năm nay có nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.

Những lời nhận xét, dặn dò được đưa ra trong thời điểm các thí sinh chuẩn bị rời Hà Nội để bước vào chặng hành trình mới.

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Khoảnh khắc chuyên gia Trần Bích Ngọc bật khóc khi nói lời chia tay các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Như Ý.

Khi gửi lời nhắn trước khi chia tay, chuyên gia Trần Bích Ngọc không giấu được cảm xúc. Khoảnh khắc này khiến không khí buổi học lắng lại, nhiều thí sinh xúc động.

Đoàn Hải Lan và Tống Khánh Ly cho biết họ thích thú với những trải nghiệm trong buổi học phong thái, đồng thời cảm động trước sự chân thành của chuyên gia đào tạo phong thái.

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Nhiều thí sinh chia sẻ họ tự tin hơn sau buổi học phong thái khi được hướng dẫn kỹ lưỡng về cách catwalk, tư thế ngồi, chào hỏi... Ảnh: Như Ý.

Với các cô gái, cảm xúc ấy cho thấy sự chân thành và tâm huyết của người hướng dẫn dành cho hành trình của họ tại Hoa hậu Việt Nam.

Sau những ngày tập luyện, giao lưu và làm quen với cuộc sống tại nhà chung, 53 cô gái rời Hà Nội, mang theo những trải nghiệm đầu tiên cùng sự kỳ vọng cho chặng đường phía trước tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đỗ Quyên - Như Ý
#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #chuyên gia phong thái Trần Bích Ngọc

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