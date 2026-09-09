53 thí sinh học phong thái chuẩn hoa hậu, từ cách uống nước

TPO - Uống nước cũng phải đẹp, đứng thế nào để thanh lịch, nụ cười ra sao để tự nhiên và cuốn hút... là những kỹ năng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được rèn luyện tại nhà chung.
Các kỹ năng về nghi thức vì vậy được xem là một phần giúp thí sinh hoàn thiện hình ảnh cá nhân. Một lời chào đúng mực, ánh mắt khi giao tiếp, cách ngồi trong một cuộc trò chuyện hay cách sử dụng đồ dùng trên bàn ăn đều có thể tạo nên ấn tượng về sự tự tin và tinh tế.
Chuyên gia Trần Bích Ngọc cũng đưa ra lời khuyên các thí sinh không nên quá tập trung vào việc so sánh mình với những người khác. Thay vào đó, mỗi cô gái cần hiểu điểm mạnh, điểm chưa hoàn thiện của bản thân để từng bước cải thiện.
“Hãy là chính mình và tốt hơn mỗi ngày, không cần so sánh với ai”, chuyên gia Trần Bích Ngọc nhắn nhủ.
Thông qua những buổi đào tạo như vậy, các thí sinh được kỳ vọng không chỉ có thêm kỹ năng để xuất hiện trước công chúng mà còn hình thành thói quen ứng xử thanh lịch trong đời sống thường ngày. Phong thái theo đó không phải điều có thể tạo dựng chỉ trong một vài buổi học mà cần được rèn luyện liên tục để trở thành phản xạ tự nhiên.