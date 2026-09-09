53 thí sinh học phong thái chuẩn hoa hậu, từ cách uống nước

TPO - Uống nước cũng phải đẹp, đứng thế nào để thanh lịch, nụ cười ra sao để tự nhiên và cuốn hút... là những kỹ năng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được rèn luyện tại nhà chung.