Mở cổng bình chọn thí sinh vào thẳng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ 20h ngày 10/9, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức mở cổng bình chọn hạng mục “Và bạn xứng đáng”, trao cơ hội cho một thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả giành quyền bước vào vòng Chung kết.

Theo thông tin từ ban tổ chức, cổng bình chọn hạng mục Và bạn xứng đáng bắt đầu hoạt động từ 20h ngày 10/9 và kéo dài đến 20h đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay. Khán giả có cơ hội trực tiếp tham gia vào hành trình lựa chọn gương mặt bước tiếp vào vòng trong. Một thí sinh có lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được quyền bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh tham gia nhiều lớp học tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Để tham gia bình chọn, khán giả truy cập cổng bình chọn (hhvn2026.lasoong.com), đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản, sau đó tìm kiếm thí sinh theo họ tên, số báo danh hoặc hình ảnh được công bố trên hệ thống.

Người bình chọn lựa chọn hình thức phù hợp và hoàn tất các bước theo hướng dẫn. Một lượt bình chọn chỉ được xác lập khi hệ thống hiển thị thông báo thành công.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng. Sau vòng Sơ khảo tại Hà Nội và TPHCM, 53 cô gái được lựa chọn vào vòng Chung khảo toàn quốc và đã có một tháng rèn luyện tại nhà chung.

Khác với những cuộc thi chỉ tập trung vào các phần thi trên sân khấu, Hoa hậu Việt Nam xây dựng hành trình trải nghiệm tương đối toàn diện cho thí sinh. Các cô gái được đào tạo nhiều kỹ năng từ trình diễn, giao tiếp, ứng xử, xây dựng hình ảnh cá nhân đến thanh nhạc, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng và trải nghiệm văn hóa.

Ngay từ những ngày đầu tại nhà chung, 53 thí sinh đã phải làm quen với lịch trình dày đặc và môi trường sinh hoạt tập trung. Đây cũng là khoảng thời gian để ban tổ chức, ban giám khảo quan sát rõ hơn cá tính, khả năng thích nghi, tinh thần tập thể và sự tiến bộ của từng cô gái.

Phần lớn các cô gái đang ở độ tuổi 18-20, theo học tại nhiều đại học, học viện trên cả nước. Bên cạnh nền tảng học vấn, không ít thí sinh sở hữu thành tích ngoại ngữ, hoạt động xã hội hoặc từng tham gia các cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên.

Sau thời gian đào tạo và trải nghiệm, diện mạo của dàn thí sinh cũng có nhiều thay đổi tích cực. Từ những cô gái còn bỡ ngỡ trước máy quay, chưa quen với giày cao gót, nhiều thí sinh cho thấy sự tự tin, chủ động và trưởng thành hơn.