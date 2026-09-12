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Hoa hậu

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tới Hải Phòng chuẩn bị cho chung khảo

Duy Nam

TPO - Ngày 11/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng), bắt đầu các hoạt động trong giai đoạn nước rút của vòng Chung khảo.

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53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mặc trang phục năng động khi có mặt tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Sau hành trình một tháng ở nhà chung tại Hà Nội, họ có thêm cơ hội khám phá những nét độc đáo trong truyền thống văn hóa, ẩm thực của mảnh đất Hải Phòng.
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Các thí sinh háo hức với trải nghiệm tại vùng đất mới. Khi biết vòng chung khảo và chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại Hải Phòng, nhiều thí sinh thích thú.
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53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ Ban Giám đốc Khu du lịch Đồi Rồng.
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Họ đã trở nên thân thiết và có cơ hội làm việc nhóm trong nhiều dự án. 6 cô gái đại diện chủ nhà Hải Phòng cũng giới thiệu với thí sinh còn lại về ẩm thực nổi tiếng như bánh đa cua, bún cá cay, bánh mì que...
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Đối với không ít thí sinh, đây cũng là lần đầu đặt chân tới thành phố Cảng. Sự mới mẻ của địa điểm lưu trú, không gian rộng rãi cùng cảnh quan đặc trưng của Đồi Rồng mang đến cho các cô gái tâm lý phấn khởi trước khi bước vào lịch trình tập luyện cường độ cao.
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Hải Phòng được xem là chặng quan trọng trong hành trình chuẩn bị vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trải qua nhiều nội dung đào tạo từ trình diễn, hình thể, giao tiếp, ứng xử đến thanh nhạc, làm việc nhóm và xây dựng hình ảnh cá nhân.
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Quãng thời gian này cũng giúp ban tổ chức có thêm cơ hội quan sát sự tiến bộ của từng cô gái. Không chỉ vẻ đẹp hình thể, khả năng thích nghi, tinh thần tập thể, sự chủ động và bản lĩnh trước những thử thách cũng là yếu tố được chú trọng.
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Mỗi buổi tập, mỗi hoạt động trải nghiệm đều là cơ hội để thí sinh hoàn thiện mình.
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Khoảng thời gian tập trung tại Hải Phòng là cơ hội giúp các thí sinh bứt phá ở đêm chung khảo.
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Phía trước họ là những ngày tập luyện với cường độ cao.
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Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng chính thức mở cổng bình chọn hạng mục “Và bạn xứng đáng”, trao cơ hội cho một thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả giành quyền bước vào vòng Chung kết. Cổng bình chọn hoạt động từ 20h ngày 10/9 và kéo dài đến 20h đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Duy Nam
#thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #vòng chung khảo #đêm chung khảo #Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng #Hải Phòng #Hoa hậu Việt Nam 2026

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