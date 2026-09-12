53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tới Hải Phòng chuẩn bị cho chung khảo

TPO - Ngày 11/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng), bắt đầu các hoạt động trong giai đoạn nước rút của vòng Chung khảo.