53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tới Hải Phòng chuẩn bị cho chung khảo

TPO - Ngày 11/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng), bắt đầu các hoạt động trong giai đoạn nước rút của vòng Chung khảo.
Họ đã trở nên thân thiết và có cơ hội làm việc nhóm trong nhiều dự án. 6 cô gái đại diện chủ nhà Hải Phòng cũng giới thiệu với thí sinh còn lại về ẩm thực nổi tiếng như bánh đa cua, bún cá cay, bánh mì que...
Đối với không ít thí sinh, đây cũng là lần đầu đặt chân tới thành phố Cảng. Sự mới mẻ của địa điểm lưu trú, không gian rộng rãi cùng cảnh quan đặc trưng của Đồi Rồng mang đến cho các cô gái tâm lý phấn khởi trước khi bước vào lịch trình tập luyện cường độ cao.
Hải Phòng được xem là chặng quan trọng trong hành trình chuẩn bị vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trải qua nhiều nội dung đào tạo từ trình diễn, hình thể, giao tiếp, ứng xử đến thanh nhạc, làm việc nhóm và xây dựng hình ảnh cá nhân.
Mỗi buổi tập, mỗi hoạt động trải nghiệm đều là cơ hội để thí sinh hoàn thiện mình.
Phía trước họ là những ngày tập luyện với cường độ cao.