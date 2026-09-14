Nghệ sĩ Vân Dung hướng dẫn thí sinh Hoa hậu Việt Nam hát quan họ

TPO - Tiếp nối hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, tập 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn Đền Đô (Bắc Ninh) làm điểm dừng chân. Không gian cổ kính cùng những làn điệu quan họ tạo nên màu sắc riêng cho chương trình.

Tiếp nối hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, tập 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn Đền Đô (Bắc Ninh) làm điểm dừng chân. Không gian cổ kính cùng những làn điệu quan họ mượt mà tạo nên màu sắc riêng cho chương trình truyền hình thực tế.

Học làm liền chị quan họ

Các thí sinh được chào đón bằng làn điệu Mời nước, mời trầu. Một thí sinh đáp lại bằng câu hát dân ca xứ Nghệ, tạo nên màn giao lưu thú vị.

Các liền anh, liền chị sau đó giới thiệu tục mời trầu, cách chào hỏi, đối đáp. Hai thí sinh trực tiếp thực hành lời mời, lời nhận trầu theo lề lối truyền thống.

Bốn đội lần lượt nhận các nhiệm vụ gồm học hát quan họ, têm trầu cánh phượng, chít khăn mỏ quạ, sử dụng nón quai thao và thực hiện sản phẩm truyền thông quảng bá di sản với du khách quốc tế.

Nét duyên của thí sinh Hoa hậu Việt Nam khi về miền quan họ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Điểm hấp dẫn của tập 2 nằm ở quá trình thí sinh từng bước tiếp cận những kỹ năng tưởng chừng quen thuộc nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung và khéo léo.

Ở thử thách hát quan họ, các cô gái được hướng dẫn những làn điệu như Còn duyên, Mười nhớ, Cây trúc xinh và Qua cầu gió bay. Nghệ sĩ Vân Dung chỉ dạy tỉ mỉ thí sinh cách lấy hơi, giữ cao độ, ngân dài, luyến láy và xử lý âm đệm. Vang - rền - nền - nảy trong kỹ thuật hát quan họ đòi hỏi cả quá trình rèn giũa. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam có cơ hội để nắm bắt tinh thần quan họ.

Một số thí sinh ban đầu còn lúng túng khi vào tông hoặc phải hát chậm để giữ được chất quan họ. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân, các cô gái nhanh chóng điều chỉnh và dần thể hiện được sự mềm mại, tình tứ trong từng câu hát.

Những khoảnh khắc vào nhầm tông, quên lời hay phải hát lại nhiều lần mang đến nét tự nhiên. Để hát đúng giai điệu đã không dễ, đặt được tình cảm và sự tinh tế của người Kinh Bắc vào câu hát càng đòi hỏi sự chuyên tâm.

Thí sinh Bùi Minh Phương cho biết đây là lần đầu cô hát trước đông người. Điều khiến cô nhớ nhất là lời căn dặn phải đặt cái tâm vào từng câu hát. Chia sẻ cho thấy thử thách không đơn thuần là một lớp học kỹ năng mà còn giúp các cô gái hiểu hơn tinh thần của di sản.

Ở các đội còn lại, thí sinh học cách rẽ ngôi, búi tóc và chít khăn mỏ quạ sao cho đường khăn tạo hình giống búp sen. Các cô gái cũng thực hành cách cầm nón quai thao, bước đi, cúi chào và làm duyên theo phong thái của liền chị.

Những động tác nhỏ như cúi cả gương mặt để thể hiện sự trân trọng hay đưa nón về phía sau một cách nhẹ nhàng cho thấy nét duyên của miền quan họ không nằm riêng ở trang phục. Đó là sự kết hợp giữa ánh mắt, dáng đi, cử chỉ và cách ứng xử.

Nghệ nhân hướng dẫn têm trầu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với thử thách têm trầu cánh phượng, các cô gái được nghệ nhân Đỗ Thị Tường hướng dẫn từ cách chọn lá trầu, bổ cau, quệt vôi đến tạo hình. Khi trực tiếp thực hiện, thí sinh mới cảm nhận được sự tỉ mỉ và khéo léo cần có để tạo nên miếng trầu đẹp.

Quá trình tập luyện cũng tạo điều kiện để mỗi thí sinh bộc lộ thế mạnh riêng. Người có khả năng ca hát hỗ trợ các thành viên giữ giai điệu, người khéo léo hướng dẫn bạn vấn khăn, têm trầu. Những thí sinh giàu năng lượng góp phần duy trì tinh thần của cả đội.

Từ những cô gái chưa từng hát quan họ, chưa biết cách cầm nón quai thao hay têm một miếng trầu, các thí sinh dần hoàn thành nhiệm vụ bằng sự kiên trì.

Nước mắt sau thử thách tổ chức sự kiện

Dấu ấn của tập 2 được đẩy lên cao ở phần cuối, khi kết quả từ các nhiệm vụ riêng lẻ phải được kết nối thành một chương trình biểu diễn ngoài trời tại Đền Đô.

Nhóm Hương Sắc nhận trọng trách tổ chức toàn bộ sự kiện, xây dựng nội dung, kết nối ba nhóm, đảm nhận phần dẫn song ngữ và điều phối các tiết mục. Trong khi những đội khác trực tiếp hát, múa hoặc trình diễn trang phục, thành viên Hương Sắc đảm nhiệm công việc phía sau để bảo đảm chương trình vận hành trọn vẹn.

Thử thách buộc các cô gái phải thay đổi kế hoạch trong thời gian ngắn. Các thành viên nhanh chóng phân chia công việc, sắp xếp đội hình, sửa lời dẫn, kết nối các tiết mục và chạy thử chương trình. Những cuộc trao đổi liên tục về thời lượng, cách chào, vị trí trung tâm hay thứ tự biểu diễn phản ánh không khí khẩn trương phía sau sân khấu.

Đến khi ghi hình, sự cố âm thanh bất ngờ xảy ra. Loa không thể hoạt động khiến micro và nhạc bị gián đoạn. Trước tình huống này, các thí sinh chủ động tìm phương án thay thế, bàn cách trình diễn không nhạc và phối hợp với ê-kíp để tiếp tục chương trình.

Thí sinh có hành trình đáng nhớ ở Bắc Ninh. Ảnh: Hồng Vĩnh

Các cô gái không chỉ hoàn thành một phần biểu diễn đã được chuẩn bị sẵn mà phải thể hiện sự bình tĩnh, khả năng xử lý tình huống và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

Chương trình cuối diễn ra với màn trình diễn áo ngũ thân, video quảng bá quan họ và các tiết mục do thí sinh thể hiện. Thí sinh Cao Trần Tú Anh và Phạm Vân Hà đảm nhận vai trò dẫn chương trình song ngữ, kết nối các nội dung trong điều kiện thời gian chuẩn bị hạn chế.

Đáng chú ý là video quảng bá do nhóm Hương Sắc thực hiện gửi gắm thông điệp: “Di sản không phải là thứ cất trong tủ kính. Di sản phải được thở, được sống và được chảy trong huyết quản thế hệ hôm nay”.

Thông điệp đó cũng thể hiện tinh thần xuyên suốt của tập 2. Việc gìn giữ văn hóa không dừng ở sự ngợi ca mà cần được cụ thể hóa bằng hành động, trải nghiệm và khả năng đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Sau khi chương trình kết thúc, áp lực của nhóm Hương Sắc mới được bộc lộ. Tú Anh cho biết cô khá hoang mang, bật khóc khi công việc kéo dài đến tối. Tuy nhiên, sau thử thách, cô hiểu đây là cơ hội để bản thân trải nghiệm công việc tổ chức, học cách kiểm soát cảm xúc và vượt qua giới hạn.

Qua hành trình tại Bắc Ninh, vẻ đẹp của thí sinh được nhìn nhận ở nhiều phương diện, đó là sự duyên dáng, trí tuệ, khả năng thích nghi, tinh thần tập thể và ý thức gìn giữ bản sắc.