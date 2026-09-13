53 cô gái bước vào chặng tăng tốc cho Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Khép lại hành trình rèn luyện tại nhà chung ở Hà Nội, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) để bước vào giai đoạn tập luyện tăng tốc cho đêm thi chung khảo.

Ngay trong những giờ phút đầu đặt chân đến Hải Phòng, vẻ đẹp hiện đại cùng không gian thiên nhiên phóng khoáng tại Đồ Sơn mang lại nhiều cảm xúc cho các người đẹp.

Bất ngờ trước sự nồng hậu của đất Cảng

Thí sinh hào hứng khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Hải Phòng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Là người con của mảnh đất Hải Phòng, thí sinh Phạm Vân Hà xúc động: "Sau một tháng ở Hà Nội, tôi và 52 bạn thí sinh đã về Hải Phòng. Tôi xúc động khi được trở về quê hương. Tôi như được tiếp thêm năng lượng và động lực để tỏa sáng trong hành trình sắp tới”.

Cô gái đất Cảng Bùi Mai Linh chia sẻ sự hãnh diện trước sự đổi thay của quê hương. "Trước đây, tôi chỉ mới trải nghiệm quanh khu 1 và khu 2 của Đồ Sơn và đây là lần đầu tôi có cơ hội đặt chân đến không gian sang trọng tại Đồi Rồng. Cơ sở vật chất nơi đây rất khang trang, đội ngũ nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình. Được thi ngay trên chính quê hương là điều khiến tôi tự hào”, cô nói.

Đối với các thí sinh lần đầu tới Hải Phòng, sự hiếu khách của con người nơi đây cùng quang cảnh thiên nhiên xanh mát khiến họ ấn tượng. Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư (Đồng Tháp) chia sẻ: “Khi đến với Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, tôi bất ngờ trước cơ sở vật chất hiện đại. Chúng tôi nhận được những món quà đón tiếp rất dễ thương, cùng cơ hội trải nghiệm bãi biển nhân tạo và hệ thống hồ bơi quy mô lớn”, cô chia sẻ.

Thí sinh Bùi Thị Thái Thanh ngỡ ngàng trước diện mạo mới của Đồ Sơn trong lần thứ hai tới đây. "Lần gần nhất tôi đến Đồ Sơn là khoảng 3 năm trước, nơi đây vẫn mang nét trầm lặng. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, tôi bất ngờ trước sự thay đổi về hạ tầng. Nơi đây đã khoác lên mình diện mạo hiện đại với các khu resort nghỉ dưỡng sang trọng cùng bãi biển nhân tạo đạt chuẩn”, cô chia sẻ.

Mong chờ khám phá thiên đường ẩm thực Hải Phòng

Bên cạnh sự hiện đại của khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 còn háo hức với hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và các địa danh nổi tiếng của thành phố hoa phượng đỏ.

Bùi Mai Linh chia sẻ: "Nếu có cơ hội, tôi rất muốn dẫn 52 bạn thí sinh trải nghiệm chuyến food tour trọn vẹn và đi tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố như Nhà hát Lớn hay Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Về ẩm thực, ngoài những đặc sản quen thuộc như bánh đa cua hay bánh mì que, Hải Phòng còn có món giá bể độc đáo mà mọi người nên thử một lần”.

Thí sinh Mai Thị Yến Nhi, Ngô Hà Anh mong chờ thưởng thức món bánh đa cua, bánh mì que. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Từ những lời giới thiệu của 6 thí sinh chủ nhà, các cô gái đến từ nhiều tỉnh thành khác không giấu được sự tò mò trước những món ẩm thực đặc trưng của thành phố cảng.

Thí sinh Mai Thị Yến Nhi háo hức: "Khi tiếp xúc với các bạn đến từ Hải Phòng, tôi được giới thiệu những món ăn như bánh đa cua, bánh mì que. Tôi rất háo hức”.

Thí sinh Ngô Hà Anh chia sẻ khi biết Hải Phòng là nơi đăng cai vòng Chung khảo và Chung kết, cô đã trò chuyện với các bạn thí sinh đến từ Hải Phòng để hiểu thêm về nơi đây. "Các bạn đã rủ tôi trải nghiệm biển, thử các món ăn đặc sản đường phố và chụp ảnh với hoa phượng. Bánh mì que là món tôi rất muốn được thử”, cô nói.

Tăng tốc cho đêm Chung khảo

Thí sinh Nguyễn Minh Hiền, Bùi Thị Thái Thanh chia sẻ sự quyết tâm trước đêm chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bước vào giai đoạn tập luyện cao độ tại Hải Phòng, 53 người đẹp thể hiện tinh thần quyết tâm cao, mang theo sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hành trình 1 tháng rèn luyện tại nhà chung Hà Nội.

Đại diện chủ nhà - Phạm Vân Hà - chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là tỏa sáng một cách trọn vẹn nhất trong đêm chung khảo. Tôi sẽ chăm chỉ tập luyện để có thể trở thành niềm tự hào của người dân Hải Phòng”.

Thí sinh Nguyễn Minh Hiền chia sẻ: "Tôi từng là người khá tự ti và nhút nhát. Nhưng khi đến với cuộc thi, tôi đã cởi mở hơn, học tập được nhiều thứ. Tôi sẽ cố gắng để tự tin và tỏa sáng nhất trên sân khấu đêm chung khảo”.

Thí sinh Thái Thanh cho biết cô đã thích nghi với áp lực khi đến với cuộc thi. "Hành trình này mang đến cho tôi những trải nghiệm vô cùng quý giá. Được đào tạo bài bản về kỹ năng mềm, từ phong thái đến cách giao tiếp, khi bước vào chặng đua cho đêm chung khảo, tôi xác định phải luôn nỗ lực thích nghi và chủ động hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, cô nói.

Nguyễn Thị Hoa sẵn sàng bước vào chặng nước rút. Cô chia sẻ: “Khoảng thời gian một tháng học tập tại nhà chung giúp tôi trở nên tự tin. Tôi kỳ vọng khi bước vào tập luyện thực tế trên sân khấu tại Hải Phòng, tôi áp dụng thành thạo các kỹ năng catwalk, phong thái để có những bước đi uyển chuyển và tỏa sáng nhất”.