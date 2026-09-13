Vẻ rạng rỡ của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam

"Tôi cảm thấy được tiếp năng lượng và động lực để có thể tỏa sáng hơn trong hành trình sắp tới của Hoa hậu Việt Nam", cô nói. Bùi Mai Linh chia sẻ nhà cô chỉ cách Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng khoảng 20 km. Người thân, bạn bè đang lên kế hoạch đến cổ vũ cô trong đêm Chung khảo.
"Tôi cảm thấy được tiếp năng lượng và động lực để có thể tỏa sáng hơn trong hành trình sắp tới của Hoa hậu Việt Nam", cô nói. Bùi Mai Linh chia sẻ nhà cô chỉ cách Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng khoảng 20 km. Người thân, bạn bè đang lên kế hoạch đến cổ vũ cô trong đêm Chung khảo.