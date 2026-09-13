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Hoa hậu

Vẻ rạng rỡ của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Hồng Vĩnh

TPO - Sau khi tới Hải Phòng, 53 thí sinh tham gia buổi tiệc chào mừng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi đảm nhận vai trò MC của buổi tiệc.

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Tối 11/9, 53 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự tiệc chào mừng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Sau hành trình một tháng tại nhà chung ở Hà Nội, thí sinh tiếp tục có những trải nghiệm mới ở Hải Phòng trước khi bước vào đêm Chung khảo.
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Tại Hải Phòng, họ bước vào giai đoạn tập luyện tăng tốc cho đêm Chung khảo.
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Phạm Vân Hà và Bùi Mai Linh là hai thí sinh ở Hải Phòng.
"Tôi cảm thấy được tiếp năng lượng và động lực để có thể tỏa sáng hơn trong hành trình sắp tới của Hoa hậu Việt Nam", cô nói. Bùi Mai Linh chia sẻ nhà cô chỉ cách Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng khoảng 20 km. Người thân, bạn bè đang lên kế hoạch đến cổ vũ cô trong đêm Chung khảo.
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Nguyễn Yến Trang cho biết đây là lần đầu cô tới Hải Phòng. Người đẹp mong chờ được thưởng thức món bún cá cay nổi tiếng.
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Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh bất ngờ khi nhận được sự chào đón nồng hậu từ ban giám đốc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Cô cũng ấn tượng với cảnh quan xanh mát, kiến trúc hiện đại, sang trọng của khu nghỉ dưỡng.
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Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi đảm nhận vai trò MC. Trước đó, cô theo học các lớp MC, luyện giọng nên tự tin dẫn dắt.
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53 thí sinh lắng nghe chia sẻ của ban tổ chức về lịch trình, hoạt động vòng Chung khảo tại Hải Phòng. Đây được xem là giai đoạn tăng tốc trước khi bước vào đêm thi quan trọng.
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Ở giai đoạn tăng tốc, họ phải nhanh chóng hoàn thiện kỹ năng và tập làm quen sân khấu.
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Nhiều thí sinh cho biết đây là lần đầu họ xa nhà lâu như vậy nên không tránh khỏi cảm giác buồn và nhớ nhà. Tuy nhiên việc có thêm những người bạn trong nhà chung đã giúp họ thêm động lực.
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Trước khi tới Hải Phòng, các cô gái gặp gỡ Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh và lắng nghe đàn chị chia sẻ kinh nghiệm.
Duy Nam - Hồng Vĩnh
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