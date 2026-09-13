Vẻ rạng rỡ của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau khi tới Hải Phòng, 53 thí sinh tham gia buổi tiệc chào mừng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi đảm nhận vai trò MC của buổi tiệc.