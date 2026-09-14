Cuộc họp chọn Hoa hậu Việt Nam kéo dài 15 tiếng

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho rằng mỗi thí sinh bước vào cuộc thi đều có cơ hội như nhau để thể hiện bản thân. Không có profile nổi bật vẫn có thể đi xa. Việc dừng bước ở bất kỳ vòng nào không đồng nghĩa với thất bại.

Trong buổi trò chuyện với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Lê Xuân Sơn - cố vấn cuộc thi - nhắc lại ấn tượng về chất lượng và sự chủ động của thí sinh năm nay.

Ông cho biết từng bất ngờ khi chứng kiến những câu hỏi sắc sảo của thí sinh dành cho chuyên gia, khách mời. Nhiều câu hỏi không đơn thuần xoay quanh cuộc thi mà chạm vào những vấn đề khó có câu trả lời rạch ròi.

Nếu đặt tài năng và sắc đẹp trên thang điểm 10 thì sắc đẹp chiếm bao nhiêu?

Trước thắc mắc của thí sinh Nguyễn Yến Trang (SBD 362) về việc nếu đặt tài năng và sắc đẹp trên thang điểm 10 thì sắc đẹp chiếm bao nhiêu phần, nhà báo Lê Xuân Sơn thừa nhận đây là câu hỏi khó.

Không ai có thể rạch ròi là bao nhiêu phần dành cho tiêu chí thông minh, bao nhiêu phần sắc đẹp. Chắc chắn người đội vương miện Hoa hậu Việt Nam phải hội đủ nhiều phẩm chất, trong đó ngoại hình là tiêu chí ấy đầu tiên.

﻿ ﻿ Nhà báo Lê Xuân Sơn có buổi trò chuyện với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Qua 6 lần giữ vai trò trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, ông cho biết chưa bao giờ việc chấm thi có thể tách bạch các yếu tố theo cách cơ học như vậy. Những gì diễn ra trên sân khấu chỉ là một phần của quá trình đánh giá. Những thể hiện hằng ngày của thí sinh được tiểu ban thí sinh ghi nhận rất quan trọng.

“Những chi tiết nhỏ nhất như việc thí sinh đúng giờ, tuân thủ nội quy ban tổ chức, quan hệ với các bạn trong cuộc thi, tác phong ra sao… đều quyết định vị trí của mỗi bạn trong cuộc thi”, ông nói.

Bên cạnh nhan sắc, thí sinh cần có tri thức, lòng nhân ái và những phẩm chất phù hợp với hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Dừng bước không đồng nghĩa thất bại

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng muốn thí sinh thay đổi cách nhìn về việc dừng bước ở từng vòng thi. Mỗi cô gái bước vào Hoa hậu Việt Nam đã có những giá trị riêng. Cuộc thi không chỉ tạo sự cạnh tranh để tìm người đội vương miện mà còn là quá trình để thí sinh rèn luyện, trưởng thành.

Ông nhớ lại những mùa thi trước, khi nhiều thí sinh còn thiếu kinh nghiệm, chưa biết trang điểm, kỹ năng catwalk chưa tốt. Ban tổ chức khi đó phải dành nhiều thời gian hướng dẫn, đồng hành với thí sinh. Vì vậy, việc một thí sinh dừng lại ở vòng nào không nên được xem là thất bại.

“Chúng ta bước vào cuộc thi và ra khỏi cuộc thi ở từng giai đoạn khác nhau, nhưng không phải thất bại. Các bạn tích lũy thêm cho mình nhiều thứ, luôn được chứ không ai thất bại cả”, nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ.

Ông cho rằng mỗi thí sinh, dù dừng bước trước đêm chung kết hay giành vị trí cao nhất, đều góp phần vào thành công chung của cuộc thi và một sự kiện văn hóa lớn.

Là người có nhiều năm đồng hành với Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ những câu chuyện phía sau quá trình lựa chọn người đội vương miện.

Có những mùa giải, việc chọn hoa hậu khó đến mức các cuộc họp của ban giám khảo kéo dài nhiều giờ. Có cuộc họp bắt đầu từ 14h và kéo dài đến 5h sáng hôm sau để phân tích từng thí sinh trong nhóm khoảng 35-40 cô gái.

“Rất nhiều bạn ngang tài ngang sức, gần như không có sự chênh lệch. Trao vương miện cho ai luôn là câu hỏi khó khăn. Chúng tôi phải cân nhắc cả yếu tố công bằng khi các bạn đạt ngưỡng một chín một mười”, ông kể.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, một hoa hậu không nhất thiết phải là cô gái nổi bật nhất ngay từ những ngày đầu. Ông lấy ví dụ trường hợp Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cô không phải thí sinh nổi bật ngay từ đầu nhưng ở những thời điểm quyết định, Thanh Thủy đã cho thấy tiềm năng gánh vác trọng trách.

“Ở phút cuối, chúng tôi cân nhắc hai người. Cuối cùng chấp nhận Thanh Thủy. Nhưng sau này Thanh Thủy ra trường quốc tế và tỏa sáng rực rỡ”, ông nói.

Câu chuyện này theo ông cho thấy kết quả cuộc thi sắc đẹp không chỉ nằm ở ấn tượng ban đầu mà còn phụ thuộc vào khả năng thể hiện đúng thời điểm và tiềm năng phát triển của mỗi thí sinh.

Nhắc về Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, nhà báo Lê Xuân Sơn lại nhớ ấn tượng khác. Tại vòng Sơ khảo, ông cho biết vẻ đẹp trong sáng của Đặng Thu Thảo khiến ông “sững sờ vì chưa thấy ai đẹp như thế”.

Trong quá trình thi, Đặng Thu Thảo giảm cân mạnh. Ông kể có thời điểm chuyên gia nhân trắc học cảnh báo cô đã bước vào tình trạng suy dinh dưỡng.

Từ câu chuyện này, ông nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam tạo cơ hội cho các cô gái có xuất phát điểm khác nhau cạnh tranh bằng khả năng của chính mình.

Lòng nhân ái không được đo bằng quy mô của dự án

Trước câu hỏi của thí sinh Bùi Minh Phương (SBD 082) về sự thay đổi trong vai trò của hoa hậu qua các mùa, nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng vị trí của hoa hậu ở Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với một số quốc gia.

Sau khi đăng quang, hoa hậu, á hậu tại Việt Nam nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, đồng thời xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện, hoạt động cộng đồng và quảng bá, vì vậy vai trò và trách nhiệm của họ ngày càng lớn. Mọi hành động tích cực hay tiêu cực đều có thể tạo hiệu ứng mạnh.

Chính vì vậy, việc giữ truyền thống, sự nghiêm túc và hình ảnh của một cuộc thi có lịch sử gần nửa thế kỷ là trách nhiệm lớn của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

﻿ Nhiều thí sinh đặt câu hỏi cho cố vấn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Một vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm là ban giám khảo đánh giá thế nào giữa những người có thành tích học tập, hoạt động xã hội nổi bật và những cô gái chưa có nhiều thành tích.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng profile đẹp là lợi thế nhưng không phải tấm vé đảm bảo cho vương miện. Tất cả thí sinh đều có cơ hội như nhau. Quá trình dự thi là lúc ban giám khảo quan sát để nhận ra phẩm chất thật sự của từng người.

“Không phải thạc sĩ sẽ đăng quang, còn người mới tốt nghiệp không có cơ hội. Các bạn vẫn có cơ hội, thậm chí có thể đi nhanh hơn những người xuất phát trước mình”, ông nói.

Thí sinh Neang Lin (SBD 232) bày tỏ sự xúc động. Cô cho biết bản thân không có quá nhiều điều kiện học tập và kỹ năng như một số bạn, nhưng khi vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam đã được ban tổ chức tạo cơ hội tham gia các khóa học, được bồi dưỡng và động viên để tự tin hơn.

Với câu hỏi của thí sinh Đinh Diệu Anh (SBD 186) về cách đánh giá lòng nhân ái giữa người đã có dự án lớn và những người chưa có điều kiện thực hiện hoạt động cộng đồng, nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng điều quan trọng nhất là sự thành tâm và nỗ lực.

Ông nhắc lại một trong những trụ cột của Hoa hậu Việt Nam là “cống hiến”. Qua nhiều năm, ban tổ chức đã đưa thí sinh đến các trung tâm thương binh, gia đình khó khăn, vùng sâu vùng xa và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện.

Từ khoảng năm 2010, các hoạt động được mở rộng theo hướng thí sinh cùng huy động nguồn lực để thực hiện dự án nhân ái. Nhiều người đẹp đến vùng núi, vùng lũ, những nơi điều kiện đi lại khó khăn để hỗ trợ cộng đồng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng những thí sinh chưa có dự án lớn không vì thế mà bị đánh giá thấp. “Hãy làm thiện nguyện tùy vào điều kiện, vị trí của mình”, ông nhắn nhủ.

Một dự án thiện nguyện được chuẩn bị từ trước có thể là điều đáng quý nhưng chưa đủ để nói lên con người của thí sinh. Trải nghiệm và cách ứng xử suốt cuộc thi mới là căn cứ quan trọng để ban giám khảo đánh giá.