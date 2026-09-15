Sức hút từ phong cách Hoàng hậu Thái Lan

TPO - Hoàng hậu Thái Lan Suthida nổi bật với phong cách thời trang trang nhã, sang trọng, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống và nét hiện đại.