Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do Jack không thể đến phiên tòa kiện Thiên An

Đỗ Quyên

TPO - Phía Jack cho biết nam ca sĩ không thể trực tiếp tham dự phiên tòa ngày 15/9 vì lý do riêng. Phiên tòa đã được dời sang 22/9.

Ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án Tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998, ngụ TPHCM).

Tuy nhiên, phía nguyên đơn có đơn xin vắng mặt. Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn và quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 22/9.

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 15/9, đại diện truyền thông của công ty J97 Promotion cho biết Jack-97 không thể trực tiếp tham dự phiên tòa vì lý do sức khỏe của người thân trong gia đình. Phía nam ca sĩ gửi đơn xin hoãn và được Hội đồng xét xử xem xét, chấp thuận.

jack-3879.jpg
Phía Jack-97 cho biết nam ca sĩ cam kết có mặt tại phiên tòa ngày 22/9.

Theo thông cáo, Jack-97 là người chủ động khởi kiện, đề nghị tòa án xác định quan hệ cha con, làm cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cha theo quy định pháp luật. Mong muốn của nam ca sĩ là được công nhận quan hệ cha con về mặt pháp lý, được thăm nom, chăm sóc và có trách nhiệm với con.

“Jack - J97 mong muốn quyền thăm nom và việc thực hiện trách nhiệm một cách đường hoàng”, đại diện truyền thông nam ca sĩ nêu.

Phía Jack-97 cho biết nam ca sĩ cam kết có mặt tại phiên tòa ngày 22/9 theo lịch đã được tòa án ấn định, đồng thời tiếp tục phối hợp cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án xác định bé Đ., sinh ngày 1/4/2021, là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời đề nghị bị đơn không được ngăn cấm anh thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé.

﻿thien-an-2.jpg
jack-97.jpg
Ồn ào giữa Jack và Thiên An kéo dài từ tháng 8/2021, sau khi nữ diễn viên công khai có con với bạn trai.

Ngày 14/8/2025, TAND Khu vực 2 TPHCM thông báo thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về Tranh chấp về xác định cha cho con giữa Jack-97 và Thiên An.

Đến ngày 28/8/2025, tòa án nhận được bản tự khai của Thiên An. Trong văn bản, cô không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và cho rằng Jack-97, với tư cách người khởi kiện yêu cầu công nhận bé Đ. là con ruột, phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh.

Thiên An cũng đề nghị được vắng mặt suốt quá trình tố tụng, bao gồm các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ và xét xử. Cô cho biết cần dành thời gian chăm sóc con, tập trung công việc và không thể tham gia toàn bộ quá trình tòa án giải quyết vụ án.

“Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án”, Thiên An nêu trong bản tự khai.

Bị đơn cũng không muốn hòa giải, thương lượng và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải. Trong thời gian vắng mặt, những vấn đề liên quan có thể được trao đổi với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người được cô ủy quyền.

Trong thông cáo mới nhất, phía Jack-97 khẳng định tôn trọng thẩm quyền, trình tự tố tụng và phán quyết của tòa án. Đại diện nam ca sĩ đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục phản ánh vụ việc khách quan, thận trọng với những nội dung liên quan đến trẻ nhỏ và các vấn đề chưa có kết luận của tòa án.

Đỗ Quyên
#Jack-97 kiện Thiên An #Jack-97 #Jack và Thiên An #phiên tòa Jack Thiên An #Trịnh Trần Phương Tuấn #Thiên An

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe