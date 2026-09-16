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Xã hội

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Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội trao đổi với các ủy viên Trung ương Đảng

Trường Phong

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi, truyền đạt chuyên đề "Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số" cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi chuyên đề với các học viên. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc lịch sử quan trọng, chính thức mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, chặng đường 5 năm 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, nền kinh tế phải bứt phá, đạt mức tăng trưởng hai con số.

Cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của Chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương.

Chuyên đề "Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số" được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận, thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu - là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ, gồm: Năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách; Năng lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; Năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị; Năng lực huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ; Năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình; Năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi.

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2.

Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực.

Thủ tướng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp; tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận số 18-KL/TW, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3 cùng Chương trình hành động của Chính phủ và của từng bộ, ngành, địa phương, nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

Rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách

Cũng trong sáng 16/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề: “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi chuyên đề với các học viên. Ảnh: Quochoi.vn

Trong phần trao đổi, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội gồm: Việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua; những hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia; vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc: “Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”.

Trường Phong
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Tăng trưởng #Lớp bồi dưỡng kiến thức cho Ủy iên Trung ương Đảng #Chủ tịch Quốc hội

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