Đầu xe cứu thương biến dạng kỳ quái, 4 người bị thương sau tai nạn trên cao tốc Trung Lương

TPO - Xe cứu thương và xe tải va chạm khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, sáng 16/9. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương bị thương, phần đầu xe biến dạng.

Theo báo cáo nhanh từ đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, vụ va chạm xảy ra vào lúc 5h19 hôm nay (16/9), trên cao tốc đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, xe cứu thương biển kiểm soát 51B-011.72 và xe tải biển kiểm soát 29H-728.53 xảy ra va chạm trên cao tốc khi đang lưu thông cùng chiều.

Ghi nhận tại hiện trường, cú tông mạnh khiến phần đầu xe cứu thương biến dạng. Cơ quan chức năng xác định có 4 người trên xe cứu thương bị thương phải đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Xe cứu thương biến dạng phần đầu, 4 người trên xe bị thương.

Ngay khi phát hiện tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt trên cao tốc để phân luồng và điều tiết giao thông. Do tai nạn trên tuyến cao tốc huyết mạch đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, công tác cứu hộ và xử lý hiện trường tai nạn hoàn tất, giao thông trên cao tốc hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận trở lại bình thường.