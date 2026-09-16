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Hà Nội hỗ trợ 382 triệu đồng cho các nạn nhân trong vụ cháy khiến 5 người tử vong

Trường Phong

TPO - Sẻ chia với những mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ cháy nhà ở phường Tây Hồ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 16/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ; đồng thời, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong.

Tại Bệnh viện Quân y 354, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình; mong các nạn nhân yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.

Chia sẻ với người thân nạn nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự đau buồn trước mất mát quá lớn mà các gia đình đang phải gánh chịu, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng hỏi thăm, động viên nạn nhân vụ cháy. Ảnh: Q.T.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này. “Những gì thành phố có thể hỗ trợ được, các gia đình cứ đề xuất để thành phố xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, từ khi vụ việc xảy ra đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố, từ phường đến các sở, ngành, đã tích cực vào cuộc, quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị, trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu còn có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ gì, các gia đình mạnh dạn đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Ảnh: Q.T.

Sẻ chia với những mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân, Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Tổng kinh phí hỗ trợ 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trường Phong
#Bí thư Hà Nội #Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng #Vụ cháy khiến 5 người chết ở Hà Nội

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