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Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong hang đá ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Sau nhiều giờ cứu hộ trong điều kiện địa hình phức tạp, lực lượng chức năng đã đưa 3 người mắc kẹt trong hang Rút (xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) ra ngoài an toàn.

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Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân.

Như Báo Tiền Phong đưa tin trước đó, trên địa bàn xã Dũng Tiến có 3 người mắc kẹt trong hang đá gồm: ông Hà Công Tú (SN 1986), ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1988), cùng trú tại xã Dũng Tiến; ông Quách Đức Quyền (SN 1983), trú tại xã An Nghĩa.

Theo lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến, ngày 14/9, 3 người cùng di chuyển vào hang Rút để tham quan, vui chơi.

Trong thời gian 3 người ở trong hang, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ bên ngoài dồn về khu vực cửa hang ngày càng lớn. Nước dâng cao, làm ngập lối ra, khiến cả 3 không thể tự di chuyển ra ngoài.

Đến khoảng 9h ngày 16/9, gia đình phát hiện 3 người chưa trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

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Nạn nhân được chăm sóc y tế trước khi về với gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Xác định đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, UBND xã đã huy động lực lượng Công an, dân quân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan tiếp cận khu vực hang Rút.

Đến khoảng 12h ngày 16/9, lực lượng chức năng đã đưa 3 người ra khỏi hang an toàn.

Viết Hà
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