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Năm nay còn 1-2 cơn bão có thể đổ bộ nước ta

Nguyễn Hoài

TPO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong bối cảnh siêu El Nino, từ nay đến cuối năm có thể xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trạng thái El Nino đang ở cường độ rất mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 là 2 độ.

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98%.

Trong bối cảnh đó, theo ông Khiêm, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (với khoảng 5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta).

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Từ nay đến cuối năm có khoảng 1-2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ảnh minh hoạ: Phạm Trường.

Trong khi đó, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại cũng ở mức thấp hơn so với trung bình.

Về mưa lớn, theo ông Khiêm, trong tháng 10, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước.

Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa (tháng 10-11/2026) tại khu vực miền Trung. Trong khi đó, mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc sớm.

Chính vì vậy, trong giai đoạn còn lại của năm nay, dòng chảy trên các lưu vực sông và hồ chứa có xu thế thấp hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ cao thiếu hụt nguồn nước diện rộng ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ trong mùa khô năm 2026-2027.

Theo các chuyên gia, năm nay, trong bối cảnh El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ nước ta thấp hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là so với năm 2025 – năm có số lượng bão/áp thấp nhiệt đới nhiều nhất trong lịch sử.

Từ tháng 7/2026 đến nay, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 5 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2 cơn bão là bão số 1 (Maysak) và bão số 4 (Narra) cùng một áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Nguyễn Hoài
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