Đề xuất dời trung tâm hành chính Cần Thơ: Không nhất thiết phải quá tập trung

TPO - "Không nhất thiết phải xây dựng các khu hành chính hay khu chức năng quá tập trung; mô hình này từng bộc lộ nhiều bất cập tại một số địa phương đã làm", PGS.TS Lê Anh Tuấn nhìn nhận về đề xuất quy hoạch đô thị hành chính mới cho Cần Thơ.

Sáng 16/9, UBND TP. Cần Thơ tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học cho Dự thảo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Trung tâm hành chính ở xa chỉ dễ cho quy hoạch

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhìn nhận, quy hoạch lần này để điều chỉnh tổng thể, bố cục lại TP. Cần Thơ sau hợp nhất 3 tỉnh thành (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng).

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc VCCI ĐBSCL cho rằng, khoảng cách giữa tham vọng trong quy hoạch Cần Thơ và năng lực thực thi vẫn là một dấu hỏi lớn.

Với đề xuất quy hoạch di dời trung tâm hành chính Cần Thơ, theo ông Lam, hình thành đô thị hành chính là cần thiết, nhưng cũng rất phức tạp, việc dịch chuyển cũng rất nan giải.

"Trung tâm hành chính không thể quá xa khu vực trung tâm thương mại, vị trí xa có thể dễ cho quy hoạch, nhưng bất tiện cho giao dịch và tốn kém nguồn lực", ông Lam nói.

Liên quan đến quy hoạch thêm sân bay mới cho Cần Thơ, ông Lam cho rằng, định hướng này có thể phù hợp cho dài hạn. Tuy nhiên, cần làm rõ bài toán khai thác sân bay hiện hữu trong 20-30 năm tới. Hiện sân bay Cần Thơ ít khách, theo ông Lam, do kết nối đường bộ với TPHCM ngày càng thuận tiện, nhiều khách ở miền Tây chọn lên sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi hàng hóa đi đường hàng không ở Cần Thơ chưa hiệu quả, do vùng chủ yếu hàng nông - thủy sản.

PGS.TS Lê Anh Tuấn (Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ) nhìn nhận, việc đô thị Cần Thơ trở thành “Tây Đô” là kết quả có tính quy luật lịch sử và địa - kinh tế.

Về đề xuất quy hoạch đô thị hành chính mới cho Cần Thơ, ông Tuấn cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, cần thay đổi tư duy quy hoạch không gian, hạn chế mô hình tập trung hóa.

"Không nhất thiết phải xây dựng các khu hành chính hay khu chức năng quá tập trung; mô hình này từng bộc lộ nhiều bất cập tại một số địa phương đã làm. Công nghệ đã cho phép kết nối và xử lý công việc từ xa, do vậy, cần nghiên cứu phân tán hợp lý các phân khu chức năng nhằm giúp giảm áp lực giao thông, tối ưu hóa nguồn lực đất đai", ông Tuấn góp ý.

Quy hoạch chưa thể hiện được tầm vóc 'cuộc chơi lớn'

Ông Nguyễn Phương Lam (VCCI ĐBSCL) nhìn nhận, Dự thảo quy hoạch Cần Thơ lần này chưa thể hiện được tầm vóc “cuộc chơi lớn” cho thành phố, thiếu chỉ số, định hướng mang tầm quốc tế để tạo sự khác biệt rõ nét.

Dự thảo quy hoạch đang phân tán, dàn trải thay vì tập trung nguồn lực, thiếu các đô thị trọng điểm để làm hạt nhân bứt phá.

Về hạ tầng, quy hoạch chưa xác định rõ vị trí, quy mô hạ tầng, như bến cảng, đường bộ. Quy hoạch vùng đã xác định Cần Thơ có Trung tâm liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL, Trung tâm logistics hạng 2, nhưng dự thảo quy hoạch của Cần Thơ chưa định hình rõ từ quy hoạch chung.

“Trong khi doanh nghiệp rất cần, nếu không có trung tâm này sẽ khó phát triển”, ông Lam nói.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trực tiếp nghe góp ý của các chuyên gia về Dự thảo Quy hoạch chung thành phố.

TS. Dương Văn Ni (chuyên gia sinh thái cảnh quan vùng ĐBSCL) cho rằng, với lợi thế có nhiều trường đại học, Cần Thơ cần xác định trọng tâm phát triển đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao. "Yếu tố con người đóng vai trò quyết định, nguồn nhân lực giỏi sẽ là nền tảng để khai thác hiệu quả tài nguyên và hạ tầng trong tương lai", ông Ni góp ý.