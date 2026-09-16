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Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khai trừ ra khỏi Đảng

Trường Phong

TPO - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy, các ông: Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K); Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: PV.

Hai cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng ông Trần Văn Thuấn, ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

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Ông Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: PV.

Cũng liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trường Phong
#Ban Bí thư #Kỷ luật cán bộ #Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

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