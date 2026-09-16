Còn 16 công trình vi phạm xây dựng trên Núi Cấm của An Giang

TPO - UBND xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết, trên Núi Cấm có 60 trường hợp xây dựng mới trên đất rừng, tới nay, địa phương đã xử lý 44 trường hợp, còn 16 trường hợp chưa khắc phục, trong đó có 10 công trình kinh doanh hoạt động lưu trú.

Sáng 16/9, tại giao ban báo chí tỉnh An Giang, trả lời câu hỏi của PV Báo Tiền Phong về tình hình xây dựng, kinh doanh trái phép tại khu vực Núi Cấm, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Núi Cấm cho biết: Khu vực Núi Cấm hiện có 883 hộ dân, với 3.177 nhân khẩu sinh sống. Trong đó, có 138 hộ, với 328 nhân khẩu tạm trú nhưng chưa có sổ. Tổng diện tích đất rừng tại khu vực Núi Cấm trên 2.000 ha, chủ yếu là rừng phòng hộ.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Núi Cấm trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong. Ảnh: Nhật Huy

Theo UBND xã Núi Cấm, phần lớn người dân tại đây đã sinh sống ổn định từ trước năm 2002, một số hộ từ trước năm 1975. Các cơ sở lưu trú phát sinh rải rác trên phần đất canh tác của người dân.

Qua rà soát, địa phương ghi nhận có 60 trường hợp vi phạm về xây dựng trên Núi Cấm, phải khắc phục, do xây dựng mới trên đất rừng. Đến nay, 44 trường hợp đã khắc phục xong và trả lại hiện trạng ban đầu.

Còn 16 trường hợp chưa khắc phục xong, trong đó có 10 công trình liên quan đến hoạt động lưu trú. Địa phương sẽ rà soát từng hồ sơ, đôn đốc người vi phạm tự khắc phục. Những trường hợp cố tình không chấp hành, sẽ cưỡng chế theo quy định.

Ông Nguyễn Hùng Cường cho biết thêm, địa phương đang tiếp tục rà soát hồ sơ, đôn đốc các trường hợp vi phạm và triển khai các giải pháp xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, theo ông Cường, công tác quản lý, xử lý vi phạm tại khu vực này gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, đường đi khó khăn, núi cao, dốc đứng. Trong khi đó, lực lượng quản lý địa phương còn mỏng. "Một số trường hợp lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ, hoặc sử dụng đường mòn để vận chuyển vật tư, phương tiện lên núi xây dựng công trình", ông Cường nói.

Xã Núi Cấm đã thành lập, kiện toàn đoàn liên ngành, tổ kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng và tổ kiểm soát vận chuyển vật tư, vật liệu, máy móc lên Núi Cấm để ngăn chặn vi phạm mới. Đồng thời, tập trung phát hiện sớm, ngăn chặn ngay từ đầu các trường hợp xây dựng vi phạm, rà soát, phân loại các công trình tồn tại từ trước để có hướng xử lý phù hợp.

Liên quan trách nhiệm đối với những tồn tại trong công tác quản lý xây dựng tại Núi Cấm đã được Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra, ông Cường cho biết, các tập thể, cá nhân liên quan đã được tổ chức kiểm điểm. Đến nay, những cán bộ vi phạm đã chuyển công tác, chuyển vị trí, hoặc không còn đảm nhiệm nhiệm vụ tại địa phương.

Về lâu dài, UBND xã Núi Cấm sẽ phối hợp với các sở, ngành và Ban Quản lý rừng hoàn thiện Đề án phát triển rừng bền vững và phương án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí dưới tán rừng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện thủ tục thuê môi trường rừng, đăng ký để kinh doanh.