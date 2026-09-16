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Hà Nội: Đề xuất bỏ làn dừng xe khẩn cấp trên Vành đai 3

Thanh Hà

TPO - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, theo hướng tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến trên Vành đai 3.

Ngày 16/9, Cục CSGT cho biết, trước tình trạng tuyến Vành đai 3 trên cao thường xuyên quá tải, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, theo hướng tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

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Đường Vành đai 3 trên cao.

Vành đai 3 trên cao là tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến đang tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp.

Theo số liệu, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 trên cao khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với việc bảo đảm trật tự, an toàn và thông suốt trên tuyến.

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Lưu lượng phương tiện tăng cao trên Vành đai 3.

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn, phân tuyến; Tổ chức cho các phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; Hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt và góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3.

Thanh Hà
#Vành đai 3 Hà Nội #Giao thông đô thị #Quá tải giao thông #Điều chỉnh tổ chức giao thông #An toàn giao thông #Bỏ làn dừng khẩn cấp

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