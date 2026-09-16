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Kiểm tra 25 bếp ăn, cơ sở ăn uống sau vụ nghi ngộ độc tập thể ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau vụ gần 200 công nhân Công ty Scavi Huế phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, ngành y tế TP. Huế triển khai đợt kiểm tra diện rộng đối với các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Chiều 16/9, thông tin từ Sở Y tế TP. Huế cho biết vừa triển khai đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trường học và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

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Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Huế kiểm tra quy trình lưu mẫu thực phẩm tại một doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài. Ảnh: T.H

Hoạt động này được thực hiện sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền), khiến gần 200 công nhân, người lao động phải theo dõi, điều trị ở các cơ sở y tế của thành phố.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra do ông Lê Đình Nhân - Trưởng phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế TP. Huế), làm trưởng đoàn sẽ làm việc từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10/2026.

Các cơ sở được kiểm tra trải rộng tại nhiều địa bàn, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp như Phú Bài, Phú Đa, Phong Điền, An Hòa. Bên cạnh đó, nhiều trường học có tổ chức bữa ăn bán trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng nằm trong danh sách kiểm tra.

Lịch kiểm tra bắt đầu tại một doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Phú Bài (phường Phú Bài), sau đó mở rộng đến các nhà hàng, hộ kinh doanh ăn uống, khách sạn, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn thành phố.

Đợt kiểm tra tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng bữa ăn và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm như hồ sơ pháp lý, điều kiện chế biến, vệ sinh cơ sở, nguồn nước sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, việc lưu mẫu thức ăn cũng như công tác khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên.

Trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra sẽ lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

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Hoạt động kiểm tra bếp ăn tập thể được triển khai trên diện rộng tại Huế sau khi xảy ra vụ gần 200 công nhân, người lao động của Công ty Scavi Huế nghi ngộ độc thực phẩm.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, việc kiểm tra được phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế. Tại các trường học, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục nhằm rà soát điều kiện tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Theo Sở Y tế TP. Huế, đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định của các đơn vị, góp phần hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người lao động và học sinh.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Scavi Huế #nghi ngộ độc thực phẩm #bếp ăn tập thể #khu công nghiệp Phong Điền #công nhân nhập viện #Sở Y tế TP. Huế #kiểm tra an toàn thực phẩm #trường học bán trú

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