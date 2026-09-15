Sắp dừng hoạt động tại 2 chi nhánh, CITIGYM khẳng định đổi mới cho một hành trình tốt hơn

Hệ thống phòng tập CITIGYM đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn hệ thống nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường, hướng đến mô hình vận hành tinh gọn, hiệu quả và thuận tiện hơn. Trong đó, việc di dời một số câu lạc bộ và tối ưu hoạt động là bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi.

Doanh nghiệp cho biết đây là kế hoạch được triển khai theo từng bước, nhằm sắp xếp lại mô hình hoạt động, mạng lưới câu lạc bộ và phương thức vận hành của CITIGYM, đồng thời tập trung nguồn lực vào những yếu tố mang lại giá trị thiết thực hơn cho hội viên như chất lượng dịch vụ, trải nghiệm tập luyện, chương trình tập và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ.

CITIGYM chủ động thay đổi để thích nghi với thị trường

Thời gian gần đây, làn sóng dừng hoạt động đã lan ra nhiều phòng tập trong loạt chuỗi gym lớn từ California, Elite Fitnes… đến CORE Fitness & Yoga. Nếu nhìn vào bức tranh rộng hơn, làn sóng thu hẹp của các chuỗi gym thực chất đã bắt đầu từ sau Covid-19 với các thương hiệu như Fit24, Getfit Gym & Yoga... Từng tăng trưởng bình quân khoảng 20% một năm trong thập kỷ qua, thị trường gym & fitness đang gặp thách thức ngắn hạn, do khách hàng siết chi tiêu, cạnh tranh cao. Ngành gym & fitness đang cho thấy những áp lực bủa vây lớn, từ chi phí thuê mặt bằng, chi phí đầu tư cao cùng với đó là hàng loạt chi phí vận hành, bảo trì, nâng cấp thiết bị máy móc để giữ chân hội viên và cạnh tranh với đối thủ. Ngược với chi phí tăng là thách thức lớn trong việc giữ doanh thu khi thị trường Fitness đang có những chuyển biến về nhu cầu khách hàng, hành vi sử dụng dịch vụ và mô hình vận hành.

Trước những thay đổi này, CITIGYM lựa chọn chủ động điều chỉnh để thích ứng, thay vì duy trì một mô hình không còn phù hợp với thực tế thị trường. Tái cấu trúc là cách CITIGYM sắp xếp lại hệ thống để hướng đến một mô hình tinh gọn, hiệu quả và thuận tiện, qua đó tạo nền tảng phù hợp cho chặng đường tiếp theo. Kế hoạch tái cấu trúc sẽ được triển khai qua nhiều bước, bao gồm sắp xếp lại mạng lưới câu lạc bộ, tinh gọn hệ thống vận hành, triển khai các phương thức vận hành hiệu quả hơn và thuận tiện hơn cho khách hàng, đồng thời từng bước tối ưu trải nghiệm luyện tập, phát triển chương trình và nâng cấp cơ sở vật chất.

CITYGYM đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn hệ thống

Tạm ngưng hoạt động tại một số địa điểm, CITYGYM cam kết đảm bảo quyền lợi hội viên

Kể từ ngày 01/10/2026, CITIGYM Vạn Hạnh Mall và CITIGYM Điện Biên Phủ cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động tại địa điểm hiện tại để thực hiện kế hoạch di dời đến các mặt bằng sở hữu của chủ đầu tư và tái cơ cấu hoạt động, phân bổ nguồn lực phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường và hội viên.

“CITIGYM hiểu rằng mỗi câu lạc bộ là một phần trong thói quen và hành trình luyện tập của hội viên. Vì vậy, CITYGYM cam kết đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của hội viên được đặt ưu tiên hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp”, đại diện hệ thống gym này khẳng định.

Trong một thông báo mới nhất gửi đến các hội viên, hệ thống này đã đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ. Cụ thể với hội viên sở hữu gói tập tại một chi nhánh (Express, Off-peak, Classic), CITYGYM đề xuất nâng cấp miễn phí hạng thẻ Classic Plus (tập luyện nhiều chi nhánh trên toàn hệ thống CITYGYM), đồng thời giữ nguyên số tháng còn lại của hợp đồng và tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Với hội viên sở hữu gói tập nhiều chi nhánh (Classic Plus trở lên) mua trực tiếp và có lịch sử check-in tại 2 chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ trong 6 tháng gần nhất, CITYGYM đề xuất tặng thêm tháng tập đồng hạng thẻ, đồng thời tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Danh sách hội viên thuộc các nhóm trên sẽ được hệ thống CITIGYM tự động lọc theo điều kiện và chủ động liên hệ hoặc hỗ trợ hội viên tra cứu chi tiết, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi theo hợp đồng, tư vấn phương án phù hợp và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành trình luyện tập của hội viên.

Ngoài ra, với một số phản hồi gần đây về việc một số dịch vụ chưa đạt chuẩn mực kỳ vọng cũng như sự thay đổi cục bộ về lịch trình đã ít nhiều gây ra bất tiện, CITIGYM cho biết đang nhanh chóng khắc phục để đảm bảo công tác dịch vụ, sắp xếp linh hoạt hơn giờ hoạt động, khẩn trương hoàn thiện các phương án nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi và sự an tâm cho hội viên.

Tái cấu trúc hoạt động, CITYGYM cam kết đảm bảo quyền lợi hội viên

Chuyển mình cho một hành trình tốt hơn

Trong các bước tiếp theo, CITIGYM sẽ tiếp tục rà soát mô hình vận hành, phương thức phục vụ và cách thức phân bổ nguồn lực nhằm tạo ra một hệ thống linh hoạt và hiệu quả hơn. Các nguồn lực sẽ được tập trung vào trải nghiệm hội viên, bao gồm chất lượng dịch vụ, chương trình tập luyện, sự thuận tiện và cơ sở vật chất.

Đồng thời, CITIGYM xác định việc thực hiện các trách nhiệm đối với đội ngũ nhân viên là một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với người lao động.

“Thị trường đang thay đổi và CITIGYM cũng cần thay đổi. Tái cấu trúc là cách chúng tôi chủ động sắp xếp lại hệ thống để vận hành tinh gọn và hiệu quả hơn, đồng thời tập trung nguồn lực vào những điều quan trọng nhất đối với hội viên. Chúng tôi hiểu rằng việc tạm ngưng hoạt động tại một địa điểm quen thuộc có thể tạo ra những bất tiện nhất định. Vì vậy, CITIGYM lựa chọn trao đổi trực tiếp và minh bạch với hội viên, đồng thời đồng hành cùng họ trong suốt quá trình chuyển đổi”, đại diện CITIGYM chia sẻ.