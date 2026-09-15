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Sức khỏe

Cà Mau phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10

P.V

Sau khi hơn 80% người dân đã được khám sức khỏe định kỳ, tỉnh Cà Mau phát động đợt cao điểm 45 ngày, phấn đấu đến hết tháng 10 hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân trong năm 2026.

Sáng 15/9, UBND xã Hòa Bình phối hợp Sở Y tế tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân. Đây là điểm trung tâm phát động đợt cao điểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo ngành y tế Cà Mau, đến nay tỉnh đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho hơn 80 % người dân trên địa bàn. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành việc khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân trong năm 2026.

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Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ phát động.

Có mặt tại điểm khám từ sớm, ông Lê Văn Năm (ngụ xã Hòa Bình) cho biết, trước đó mắt ông bị mờ, có cảm giác như có màn che trước mắt, nghi ngờ mắc bệnh mây thịt nhưng chưa có điều kiện đi khám.

Khi nghe có đoàn bác sĩ TPHCM tổ chức khám ở gần nhà, ông tranh thủ đến điểm khám. Qua thăm khám, bác sĩ xác định ông Năm bị cườm mắt và tư vấn hướng điều trị.

“Bác sĩ vui vẻ, nhiệt tình với bà con, phân tích bệnh tình rõ ràng nên tôi thấy yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp gia đình để lên bệnh viện điều trị càng sớm, càng tốt”, ông Năm chia sẻ.

Cùng đến khám, bà Trương Kim Tuyết (77 tuổi) cho biết, bà đang mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, thoái hóa cột sống cổ, gai cột sống và thoát vị đĩa đệm. Do thường xuyên đau nhức, bà phải đi khám và lấy thuốc định kỳ.

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Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Hoà Bình có mặt hỗ trợ người dân lớn tuổi đi thăm khám.

Theo bà Tuyết, việc được khám ngay tại địa phương giúp người cao tuổi giảm đáng kể thời gian và công sức đi lại. “Lên tuyến trên đông người, có khi chờ 2-3 giờ mới khám và lấy được thuốc. Tôi lớn tuổi, lại bị cao huyết áp nên ngồi chờ lâu nhiều khi thấy choáng. Nay được khám gần nhà, có người hướng dẫn tận tình nên tôi mừng lắm”, bà Tuyết nói.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh xác định từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Đây không phải mục tiêu chỉ thực hiện trong một đợt cao điểm mà sẽ được duy trì thường xuyên trong những năm tiếp theo.

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Tới nay, tỉnh Cà Mau đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho hơn 80% người dân trên địa bàn.

Theo ông Luân, qua triển khai trong năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng phương án thực hiện trong năm 2027 theo hướng không chỉ khám, sàng lọc mà phải gắn với điều trị phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn.

“Cách làm những năm tiếp theo có sự đổi mới, làm sao để bà con ít phải di chuyển nhất, thuận tiện nhất trong việc đi lại, thăm khám, cũng như huy động đội ngũ y bác sĩ chuyên môn sâu để kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện các bệnh nền và có hướng xử trí phù hợp”, ông Luân nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu ngành y tế trong quá trình triển khai đợt cao điểm phải thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả tại từng địa phương, xác định nơi làm tốt, nơi chưa đạt và những khó khăn phát sinh để kịp thời chấn chỉnh.

P.V
#khám sức khỏe #Cà Mau #sàng lọc #y tế #đoàn viên #bệnh nền

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