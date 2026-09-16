Hé lộ chủ xe ô tô nhóm người nước ngoài dùng để tẩu thoát sau khi trộm vàng ở Đắk Lắk

TPO - Chiếc ô tô mà nhóm người nước ngoài sử dụng để tẩu thoát sau khi lấy 3 vòng kiềng vàng tại một tiệm vàng ở Đắk Lắk được xác định đứng tên một doanh nghiệp tại Khánh Hòa.

Liên quan vụ nhóm người nước ngoài vào một tiệm vàng ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, lén lấy 3 chiếc vòng kiềng vàng rồi lên ô tô biển kiểm soát 79A-481.XX tẩu thoát, theo tìm hiểu của phóng viên, chiếc xe này thuộc sở hữu của một công ty tại Khánh Hòa.

Ngày 16/9, phóng viên Tiền Phong liên hệ theo số điện thoại của người đại diện Công ty TNHH VINRENT (ngành nghề đăng ký chính cho thuê xe có động cơ, địa chỉ tỉnh Khánh Hòa) - đơn vị vừa có thư tri ân gửi cán bộ, chiến sĩ công an tham gia truy bắt, điều tra các nghi phạm liên quan vụ việc tại tiệm vàng ở phường Sông Cầu.

Tuy nhiên, người nghe máy cho biết mình chỉ là nhân viên nên chưa thể cung cấp thông tin liên quan đến chiếc xe. Trong khi đó, trên website VINRENT - do Công ty TNHH VINRENT vận hành - thông tin đăng tải cho biết chiếc ô tô được các nghi phạm sử dụng để tẩu thoát sau vụ trộm vàng được thuê từ VinRent.

Phía VINRENT đưa ra thông tin về chiếc ô tô mà các nghi phạm sử dụng trong vụ lấy vòng vàng tại tiệm vàng thuộc phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

VinRent cho biết hợp đồng thuê xe được lập đầy đủ. Ngay khi nhận thông tin về vụ việc trên, VinRent đã phối hợp với lực lượng công an cung cấp các dữ liệu liên quan. Doanh nghiệp không công bố dữ liệu cá nhân của khách thuê cũng như các thông tin có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Phía VinRent khẳng định, không chấp nhận bất kỳ hành vi nào sử dụng xe thuê vào mục đích vi phạm pháp luật. Nếu có trường hợp xảy ra, khách thuê chịu trách nhiệm tài chính đối với các khiếu nại, tổn thất và thiệt hại liên quan.

Ô tô biển kiểm soát 79A-481.XX mà nhóm người nước ngoài dùng để tẩu thoát.

Theo tìm hiểu của PV, chủ sở hữu ô tô biển kiểm soát 79A-481.XX là Công ty TNHH B., địa chỉ đăng ký tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chiếc xe mang nhãn hiệu KIA, màu trắng, 5 chỗ ngồi, sản xuất năm 2016 và đang lưu hành.

Công ty trên có địa chỉ tại tỉnh Khánh Hoà, đại diện pháp nhân ghi tên người nước ngoài, ngành nghề chính là dịch vụ tư vấn quản lý.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 7h07' sáng 15/9, tại Tiệm vàng T.V., ở tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, một nhóm người nước ngoài có hành vi lén lấy 3 vòng kiềng vàng trị giá khoảng 208 triệu đồng rồi lên ô tô biển số 79A-481.XX bỏ trốn. Cả 4 đối tượng sau đó bị lực lượng công an chặn bắt tại Km14+70 trên QL1D, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, cách hiện trường khoảng 40km.