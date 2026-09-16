Nữ giám đốc công ty du lịch ở Tuyên Quang bị khởi tố với cáo buộc trốn thuế

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Dung (SN 1987, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo cho biết, ngày 10/9, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở của Vũ Thị Dung (SN 1987, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập Công ty TNHH Một thành viên Explore Ha Giang, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du lịch lữ hành quốc tế. Dung trực tiếp giữ chức vụ Giám đốc, quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Vũ Thị Dung. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Explore Ha Giang không thực hiện việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Cơ quan Công an cho rằng hành vi trên có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục xác minh, làm rõ tính chất, mức độ hành vi của Vũ Thị Dung; xác định số tiền thuế bị trốn, vai trò của bị can và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Theo cơ quan Công an, mọi hành vi cố ý gian dối nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.