Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Doanh nhân đưa bạn vào 'bẫy', chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng

Tân Châu

TPO - Cao Văn Đạt đưa hai người bạn ở Hà Nội vào “bẫy” lừa bằng cách gạ bán 8 thửa đất không thuộc sở hữu của mình tại TPHCM cho bạn, từ đó chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.

Ngày 15/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Văn Đạt (54 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi bị khởi tố, Đạt là giám đốc một công ty xây dựng, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tại TPHCM.

Tại phiên tòa, HĐXX xem xét toàn bộ diễn biến vụ án, hành vi của bị cáo và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với các bị hại để quyết định hình phạt.

Sau khi vụ việc lừa đảo bị phát giác, Đạt đã trả lại hơn 4 tỷ đồng cho các bị hại. Đối với số tiền còn lại gần 40 tỷ đồng, các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả cả tiền gốc và tiền lãi.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Đạt đã chiếm đoạt của hai bị hại là gần 44 tỷ đồng.

dat.png
Cao Văn Đạt tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, Đạt quen hai người bạn tại Hà Nội từ năm 2017. Biết hai người này có nhu cầu đầu tư bất động sản, Đạt giới thiệu 8 thửa đất có tổng diện tích khoảng 800m² tại phường 13, quận Bình Thạnh cũ.

Đạt giới thiệu mình là chủ sở hữu các thửa đất và cho biết đang cần tiền nên muốn sang nhượng. Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng 60 triệu đồng/m².

Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, hai người bạn nhiều lần chuyển khoản cho Đạt, tổng cộng 40 tỷ đồng.

Trong quá trình giao dịch, Đạt đưa hai người đi xem thực tế các thửa đất. Bị cáo đồng thời giao 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất. Đối với 5 thửa đất còn lại, Đạt cho biết đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26/1/2021, Đạt tiếp tục yêu cầu đưa thêm 4 tỷ đồng để đẩy nhanh thủ tục. Bị cáo cam kết sẽ hoàn tất việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng các thửa đất cho bạn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đạt nhiều lần hứa hẹn hoàn trả nhưng không thực hiện.

Hai người mua đất sau đó làm đơn tố cáo đến Công an TPHCM.

Tân Châu
#Cao Văn Đạt #TAND TPHCM #Lừa đảo #Chiếm đoạt 44 tỷ đồng #Doanh nhân #Bất động sản #Án chung thân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe