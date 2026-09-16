Doanh nhân đưa bạn vào 'bẫy', chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng

TPO - Cao Văn Đạt đưa hai người bạn ở Hà Nội vào “bẫy” lừa bằng cách gạ bán 8 thửa đất không thuộc sở hữu của mình tại TPHCM cho bạn, từ đó chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.

Ngày 15/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Văn Đạt (54 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi bị khởi tố, Đạt là giám đốc một công ty xây dựng, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tại TPHCM.

Tại phiên tòa, HĐXX xem xét toàn bộ diễn biến vụ án, hành vi của bị cáo và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với các bị hại để quyết định hình phạt.

Sau khi vụ việc lừa đảo bị phát giác, Đạt đã trả lại hơn 4 tỷ đồng cho các bị hại. Đối với số tiền còn lại gần 40 tỷ đồng, các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả cả tiền gốc và tiền lãi.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Đạt đã chiếm đoạt của hai bị hại là gần 44 tỷ đồng.

Cao Văn Đạt tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, Đạt quen hai người bạn tại Hà Nội từ năm 2017. Biết hai người này có nhu cầu đầu tư bất động sản, Đạt giới thiệu 8 thửa đất có tổng diện tích khoảng 800m² tại phường 13, quận Bình Thạnh cũ.

Đạt giới thiệu mình là chủ sở hữu các thửa đất và cho biết đang cần tiền nên muốn sang nhượng. Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng 60 triệu đồng/m².

Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, hai người bạn nhiều lần chuyển khoản cho Đạt, tổng cộng 40 tỷ đồng.

Trong quá trình giao dịch, Đạt đưa hai người đi xem thực tế các thửa đất. Bị cáo đồng thời giao 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất. Đối với 5 thửa đất còn lại, Đạt cho biết đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26/1/2021, Đạt tiếp tục yêu cầu đưa thêm 4 tỷ đồng để đẩy nhanh thủ tục. Bị cáo cam kết sẽ hoàn tất việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng các thửa đất cho bạn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đạt nhiều lần hứa hẹn hoàn trả nhưng không thực hiện.

Hai người mua đất sau đó làm đơn tố cáo đến Công an TPHCM.