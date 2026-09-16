Nghệ An: Nước lũ bủa vây, người dân tất tả di dời tài sản

TPO - Nước lũ dâng cao gây ngập lụt cục bộ một số khu vực ở xã Đông Hiếu (Nghệ An). Trước thực tế này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Video nước lũ bủa vây một số khu vực dân cư ở xã Nghĩa Lộc (Nghệ An). Video: Quang Sơn).

Chiều 16/9, ông Nguyễn Hữu Hào - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu (Nghệ An) cho biết, mưa lớn, nước lũ lên đã gây ngập lụt tại một số xóm và nhà dân trên địa bàn xã. Trước tình thế này, xã đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, phối hợp cùng Lữ đoàn 206 (Quân khu 4) xuống hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Từ sáng 16/9, nước lũ bắt đầu dâng lên gây ngập một số khu dân cư ở xã Đông Hiếu (Nghệ An).

“Toàn bộ người dân trong khu vực ngập lụt đều đã được di dời đến nơi an toàn. Thống kê ban đầu có 45 hộ gia đình bị ngập phải sơ tán. Có 101 nhà bị ngập sâu từ 0,6 đến 2m. Mưa hiện đã ngớt, nước bắt đầu rút chậm”, ông Nguyễn Hữu Hào nói.

Sáng cùng ngày, mưa lũ tràn qua quốc lộ 48 khiến giao thông trên tuyến bị chia cắt. Đơn vị chức năng và lực lượng CSGT buộc phải lập gác chắn cấm người và phương tiện qua lại khu vực ngập để đảm bảo an toàn.

Nhiều nhà dân ngập sâu đến 2m. Chính quyền xã Đông Hiếu đã huy động lực lượng xuống hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Ban Quân sự xã Đông Hiếu cõng các cụ già ra khỏi nhà bị ngập lụt.

Tại xã miền núi Nghĩa Lộc, mưa lớn kéo dài từ ngày 15/9 khiến nước dâng nhanh. Một số khu vực tại các xóm Sông Lim, Đồng Lào, Nam Lộc… bị ngập, có nơi nước tràn vào nhà dân.

Trước tình hình nước tiếp tục dâng, nhiều gia đình phải khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản và vật nuôi ra khỏi khu vực thấp trũng.

Lực lượng chức năng địa phương cũng đã được huy động xuống các khu dân cư hỗ trợ người dân chạy lũ. Gia súc, gia cầm được đưa đến những vị trí cao ráo, an toàn; nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà cũng được di chuyển để hạn chế thiệt hại.

Khu vực xóm Sông Lim (xã Nghĩa Lộc) bị ngập, gây chia cắt.

Ông Lại Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết: “Địa phương đã huy động các lực lượng xuống từng khu dân cư để hỗ trợ người dân. Trước mắt, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người, đồng thời giúp các hộ di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm khỏi những khu vực có nguy cơ ngập sâu”.

Đơn vị chức năng xã Nghĩa Lộc hỗ trợ bế một cụ già ra khỏi nhà bị ngập nước.

Người dân xã Nghĩa Lộc di dời đàn lợn ra khỏi khu vực ngập lụt.