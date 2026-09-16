Ông Triệu Tài Vinh chủ trì Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

TPO - Chiều 16/9, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ông Triệu Tài Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Triệu Tài Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng pháp luật, tập hợp ý kiến phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các chức sắc, tổ chức tôn giáo; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên… và đại diện các địa phương, nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định.

Ông Triệu Tài Vinh đề nghị, các ý kiến cần làm rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để Nghị định không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trường Phong

Về một số vấn đề cụ thể, theo ông Triệu Tài Vinh, các ý kiến cần bám sát quy định của Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng tôn giáo đã ban hành, các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định pháp luật có liên quan và thực tiễn công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Cần tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết phải quy định, chú trọng những vấn đề trực tiếp liên quan quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Cùng với đó, cần nêu về vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, hoạt động tín ngưỡng tại cộng đồng, hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, quan hệ quốc tế về tôn giáo, hoạt động trên không gian mạng, vấn đề phân cấp, phân quyền và thực thi chi phí tuân thủ ở chính quyền địa phương, đặc biệt là khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

"Đối với mỗi vấn đề trên, đề nghị đại biểu không chỉ nêu nhận xét mà cố gắng xác định rõ nội dung nào phù hợp, nội dung nào còn bất cập, nguyên nhân và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể", ông Triệu Tài Vinh nêu rõ.

Theo thông tin từ Hội nghị, dự thảo Nghị định quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 8 chương, 77 điều, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong đó, dự thảo Nghị định đã bổ sung các nội dung về phạm vi điều chỉnh và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự thảo cũng quy định chi tiết các nội dung liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng Điều kiện thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; trách nhiệm cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tín ngưỡng, tôn giáo, về an ninh mạng; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; trách nhiệm cụ thể của tổ chức, doanh nghiệp viễn thông.

Các biện pháp quản lý nhà nước gồm: Thu hồi văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của công dân Việt Nam; người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; thu hồi văn bản chấp thuận đăng ký hoạt động tôn giáo; đình chỉ, phục hồi chức vụ của chức việc khi vi phạm một trong các quy định tại khoản 3, Điều 33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026...