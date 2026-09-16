Thuyền đưa người dân vượt lũ qua sông bị chìm

TPO - Khi đang đưa người dân ở các bản của xã Yên Hoà (Nghệ An) qua sông, chiếc thuyền bị vướng vào dây rồi nghiêng và bị chìm. May mắn, người trên thuyền không xảy ra vấn đề nguy hiểm.

Chiều 16/9, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà (Nghệ An) cho biết, chiếc thuyền đưa người dân vượt sông Hội Nguyên vừa bị chìm, may mắn, những người trên thuyền đều mặc áo phao và an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h cùng ngày, đơn vị chức năng sử dụng thuyền đưa một số người dân qua sông Hội Nguyên tại điểm cầu Trung Thắng (xã Yên Hoà).

Chiếc thuyền đang chở người dân vượt lũ qua sông thì bị chìm. May mắn, người trên thuyền không gặp nguy hiểm sau vụ việc.

Thời điểm này, mưa đã tạnh nhưng lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước sông dâng cao, chảy xiết. Khi đang chở người dân qua gần bờ sông, đuôi thuyền bất ngờ vướng vào dây nên nghiêng và bị nước nhấn chìm.

“Những người trên thuyền đều mặc áo phao nên không có ai xảy ra vấn đề gì. Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng xung quanh đã tiếp cận, hỗ trợ đưa người lên bờ. Chiếc thuyền này hiện cũng đã được kéo lên”, Chủ tịch xã Yên Hoà nói.

Trước sự cố và lũ dâng cao, xã Yên Hoà đã tạm dừng việc dùng thuyền vận chuyển người qua sông. “Nước lũ trên thượng nguồn chảy về mạnh. Xã đã chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động đưa người qua sông để đảm bảo an toàn. Trừ trường hợp khẩn cấp, có người cần đưa đi cấp cứu thì xã sẽ nghiên cứu phương án để đảm bảo an toàn", ông Đậu Đức Truyền nói.

Đợt lũ năm 2025 đã cuốn trôi cầu Trung Thắng. Chính quyền xã làm cầu tạm để người dân đi lại thì cũng bị lũ hồi tháng 8/2026 cuốn trôi.

Trước đó vào năm 2025, cầu Trung Thắng bắc qua sông Hội Nguyên bị lũ cuốn trôi khiến hơn 1.000 người dân của các bản vùng trong bị cô lập. Xã Yên Hòa sau đó làm cầu tạm để người dân đi lại. Tuy nhiên, đợt lũ cuối tháng 8/2026 vừa qua, cây cầu tạm cũng bị cuốn trôi khiến giao thông bị chia cắt.

Để duy trì việc đi lại của người dân, thời gian qua xã Yên Hòa đã thành lập một tổ công tác sử dụng thuyền đưa người dân, học sinh qua sông. Tuy nhiên, phương tiện nhỏ, sức chở hạn chế nên việc vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những thời điểm đông người.

Lãnh đạo xã Yên Hoà cho biết, khi nước trên sông rút, xã sẽ triển khai dựng cầu tạm để người dân qua lại.