60 cán bộ, chiến sĩ công an dọn hàng chục tấn rác trên bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ

TPO - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, đồng thời huy động 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên thu gom rác, làm sạch bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Bãi biển Nhật Lệ ngập tràn rác sau lũ lụt.

Các phương tiện như áo phao, phao cứu sinh, trang thiết bị bảo hộ và phương tiện chuyên dụng được kiểm tra, bố trí sẵn sàng, bảo đảm có thể nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Cùng với công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, qua khảo sát tại bãi biển Nhật Lệ, lực lượng chức năng ghi nhận lượng lớn rác thải, cành cây, củi mục bị sóng, nước cuốn trôi dạt vào bờ, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Các chiến sĩ công an dọn rác trên bãi biển Nhật Lệ.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động đã huy động 60 đoàn viên, thanh niên ra quân thu gom rác, cành cây và các loại phế thải tại khu vực trước Nhà khách Hoa Hồng và dọc bãi biển Nhật Lệ.

Sau thời gian thu gom, một lượng lớn rác lên đến hàng chục tấn trôi dạt được tập kết để xử lý, góp phần làm sạch bãi biển, trả lại cảnh quan cho khu vực ven biển Nhật Lệ.

Một lượng lớn rác lên đến hàng chục tấn trôi dạt được tập kết để xử lý.

Hoạt động vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị trong các hoạt động cộng đồng và ứng phó thiên tai.