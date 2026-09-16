Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

60 cán bộ, chiến sĩ công an dọn hàng chục tấn rác trên bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ

Hoàng Nam

TPO - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ động chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, đồng thời huy động 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên thu gom rác, làm sạch bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

img-2340.jpg
Bãi biển Nhật Lệ ngập tràn rác sau lũ lụt.

Các phương tiện như áo phao, phao cứu sinh, trang thiết bị bảo hộ và phương tiện chuyên dụng được kiểm tra, bố trí sẵn sàng, bảo đảm có thể nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Cùng với công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, qua khảo sát tại bãi biển Nhật Lệ, lực lượng chức năng ghi nhận lượng lớn rác thải, cành cây, củi mục bị sóng, nước cuốn trôi dạt vào bờ, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường.

img-2338.jpg
Các chiến sĩ công an dọn rác trên bãi biển Nhật Lệ.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động đã huy động 60 đoàn viên, thanh niên ra quân thu gom rác, cành cây và các loại phế thải tại khu vực trước Nhà khách Hoa Hồng và dọc bãi biển Nhật Lệ.

Sau thời gian thu gom, một lượng lớn rác lên đến hàng chục tấn trôi dạt được tập kết để xử lý, góp phần làm sạch bãi biển, trả lại cảnh quan cho khu vực ven biển Nhật Lệ.

img-2339.jpg
Một lượng lớn rác lên đến hàng chục tấn trôi dạt được tập kết để xử lý.

Hoạt động vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị trong các hoạt động cộng đồng và ứng phó thiên tai.

Hoàng Nam
#chiến sĩ công an #hàng chục tấn rác #bãi biển Nhật Lệ #Cảnh sát cơ động #đoàn viên thanh niên #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe