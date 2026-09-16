Hơn 10 năm lặng lẽ nhặt rác ở làng biển Gành Cả

TPO - Dọc bãi biển Gành Cả (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cứ bắt gặp túi nilon, chai nhựa hay rác mắc lại trên bờ, ông Trương Tràng lại cúi xuống nhặt. Việc không ai giao, chẳng có tiền công ấy được người ngư dân làng biển duy trì suốt hơn 10 năm qua.

Hơn 10 năm “thấy rác là nhặt”

Gắn cuộc sống với biển, ông Trương Tràng (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hiểu những túi nilon, chai nhựa nếu theo sóng trôi ra xa, chìm xuống đáy biển sẽ rất khó thu gom, lâu dài ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái biển. Bởi vậy, mỗi lần đi làm hay có dịp qua bãi biển, thấy rác, ông lại nhặt, gom về nơi xử lý.

“Mình làm nghề biển nên quyết tâm thấy rác thải là phải lượm. Để rác chìm xuống đáy đại dương thì mình không lượm được nữa. Thấy rác đâu lượm đó để biển ngày ngày được xanh, sạch, đẹp”, ông Tràng nói.

Ông Trương Tràng (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã hơn 10 năm lặng lẽ nhặt rác ở bờ biển Gành Cả.

Ban đầu chỉ là những lần tiện tay nhặt rác, lâu dần trở thành thói quen. Hơn chục năm qua, ông không nhớ đã bao lần đi dọc bãi biển, cũng chẳng tính được lượng rác mình đã thu gom. Điều người đàn ông này quan tâm là mỗi chai nhựa, túi nilon được giữ lại trên bờ đồng nghĩa với việc biển bớt đi một phần rác thải.

Với ông Tràng, ý nghĩa của việc làm này không chỉ nằm ở một bãi biển sạch hơn. Ông muốn những đứa trẻ lớn lên ở làng biển hiểu rằng, môi trường gắn trực tiếp với cuộc sống của mình và việc bảo vệ biển có thể bắt đầu từ hành động nhỏ nhất.

“Một túi nilon mà chìm xuống biển là nó hủy hoại môi trường, nhất là san hô. Tôi làm cũng mong con em sau này nhận thức được môi trường này quý giá lắm”, ông Tràng chia sẻ.

Không chỉ có ông Tràng. Suốt 11 năm qua, trên bãi biển Gành Cả còn có bước chân của bà Nguyễn Thị Tòng. Người phụ nữ này cũng tự nguyện dành thời gian thu gom những thứ người khác bỏ lại.

Rác theo sóng dạt vào, bà nhặt. Rác bị vứt lại trên bãi, bà gom. Có lúc gặp lời ra tiếng vào, bà vẫn tiếp tục công việc quen thuộc. Bà Tòng tin rằng, sự kiên trì của mình ít nhiều sẽ khiến những người xung quanh thay đổi cách ứng xử với môi trường.

Ông Trương Tràng (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn).

“Thấy rác thì tôi nhặt thôi, mình sống ở đây, biển cũng gắn với cuộc sống của bà con nên giữ được sạch sẽ ngày nào thì tốt ngày đó. Có người nói thì cũng kệ, mình cứ làm. Tôi nghĩ, mình làm lâu ngày, bà con thấy rồi sẽ có người làm theo, hoặc ít nhất khi mang rác ra biển, họ sẽ nghĩ lại trước khi vứt. Chỉ mong mọi người cùng có ý thức để biển quê mình lúc nào cũng sạch”, bà Tòng chia sẻ.

Chỉ mong không còn người xả rác

Hai người, một công việc không lương, kéo dài hơn một thập kỷ. Hình ảnh ông Tràng và bà Tòng đi dọc bờ biển nhặt rác, vì thế trở nên quen thuộc với người dân Châu Thuận Biển.

Bà Nguyễn Thị Liên cho biết, cuộc sống của ông Tràng và bà Tòng còn nhiều lo toan nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho việc chung. Có thời điểm, người thân chưa đồng tình, có người nói ra nói vào, họ vẫn đều đặn nhặt rác, làm sạch bãi biển.

“Thấy hai người cứ miệt mài nhặt rác như vậy, bà con trong làng biển cũng dần có ý thức hơn trong việc giữ gìn bãi biển”, bà Liên nói.

Bà Nguyễn Thị Tòng tin rằng, sự kiên trì của mình ít nhiều sẽ khiến những người xung quanh thay đổi cách ứng xử với môi trường.

Theo đại diện UBND xã Đông Sơn, việc làm bền bỉ của hai người đã góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường biển và tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Sau hơn 10 năm, ông Tràng vẫn giữ thói quen thấy rác là nhặt. Nhưng điều ông mong muốn không phải ngày càng có nhiều người giống mình đi dọc bờ biển thu gom rác. Với ông, một bãi biển thực sự sạch phải bắt đầu từ việc không có rác bị vứt xuống.

“Tâm nguyện của tôi là không cần người nhặt rác mà chỉ cần những người không xả rác”, ông Tràng nói.

Từ một bãi biển từng chịu nhiều rác thải, Gành Cả nay đã sạch hơn. Trên bãi biển ấy, ông Tràng và bà Tòng vẫn tiếp tục công việc đã làm suốt hơn một thập kỷ. Họ vẫn cúi xuống khi bắt gặp một túi nilon, một chai nhựa. Nhưng điều hai người chờ đợi là một ngày, trên bãi biển quê mình sẽ chẳng còn nhiều rác để phải nhặt.