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Thế giới

Tàu chiến va nhau trên biển, Ấn Độ chỉ trích Pakistan gay gắt

Bình Giang

TPO - Hôm nay (16/9), Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Pakistan, để phản đối mạnh mẽ về điều mà New Delhi gọi là “hành vi thiếu chuyên nghiệp và không thể chấp nhận” của các đơn vị hải quân Pakistan, dẫn đến vụ va chạm với tàu chiến Ấn Độ.

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Ảnh minh họa

Đây là vụ căng thẳng quân sự công khai đầu tiên giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân kể từ cuộc xung đột quân sự kéo dài 4 ngày vào năm ngoái.

Cuộc xung đột khi đó từng làm dấy lên lo ngại sẽ dẫn đến chiến tranh quy mô lớn, nhưng hai bên cuối cùng đã chấp nhận ngừng bắn.

Vụ va chạm xảy ra ngày 15/9 ở vùng biển quốc tế, khi một tàu hải quân Pakistan di chuyển với tốc độ cao và tiến gần tàu chiến Ấn Độ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường kỳ ở phía bắc Biển Ả-rập, Reuters dẫn các nguồn tin Ấn Độ cho biết.

Vụ va chạm không gây thiệt hại nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng hành động của Pakistan vi phạm thỏa thuận mà hai nước đã ký từ năm 1991 về các cuộc tập trận quân sự, hoạt động diễn tập cơ động và di chuyển lực lượng.

Thỏa thuận này quy định tàu chiến và tàu ngầm của hai nước phải giữ khoảng cách ít nhất ba hải lý, nhằm tránh xảy ra tai nạn trên vùng biển quốc tế. Chính phủ và quân đội Pakistan chưa phản hồi đề nghị bình luận về ý kiến của New Delhi.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố: “Đại biện lâm thời của Pakistan được yêu cầu truyền đạt tới các cơ quan hữu quan của Pakistan, rằng tất cả các đơn vị quân sự cần hết sức thận trọng và tôn trọng điều khoản của những thỏa thuận liên quan giữa hai bên, để ngăn ngừa những sự cố tương tự tái diễn”.

Bộ này cũng cho biết nhà ngoại giao Ấn Độ cấp cao nhất tại Islamabad đã nhận được chỉ thị phải gửi phản đối tương tự tới Bộ Ngoại giao Pakistan.

Ấn Độ và Pakistan hiện không có đại sứ tại thủ đô của nhau, sau khi hai nước hạ cấp quan hệ ngoại giao vì tranh chấp ở Kashmir năm 2019.

Kể từ đó, các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước do đại biện lâm thời đứng đầu.

Ấn Độ và Pakistan là đối thủ lâu năm, từng trải qua ba cuộc chiến tranh lớn, trong đó hai cuộc liên quan đến Kashmir, cùng nhiều cuộc đụng độ vũ trang kể từ khi giành độc lập năm 1947.

Bình Giang
#Ấn Độ #Pakistan #Tàu chiến

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