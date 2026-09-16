Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra với sự tham dự của 475 đại biểu đại diện cho hội viên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, với vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của NCT Việt Nam, Hội NCT Việt Nam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại đại hội.

Để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội NCT Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chính sách pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về NCT, Tháng hành động vì NCT, chú trọng chăm sóc sức khỏe, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển “kinh tế bạc” và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Bên cạnh đó, Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Đặc biệt, các cấp Hội phải quan tâm chăm lo chu đáo cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, đồng bào vùng sâu, vùng xa với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết, Đại hội có nhiệm vụ đề ra những mục tiêu, định hướng lớn cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phát huy 85 năm truyền thống và tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng", cán bộ, hội viên cả nước quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát triển "kinh tế bạc", làm rạng rỡ "hào khí Diên Hồng", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Quán triệt phương châm “Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”, ông Bình bày tỏ, mỗi đại biểu cùng lan tỏa thông điệp: NCT Việt Nam không chỉ được chăm sóc mà còn được tôn trọng; không chỉ được bảo vệ mà còn được tạo điều kiện để phát huy; không chỉ là người thụ hưởng mà còn là trung tâm, là chủ thể và là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VII gồm 85 người.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.