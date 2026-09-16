Đàm Tùng Vận vượt xa Địch Lệ Nhiệt Ba

TPO - Đàm Tùng Vận đang gây chú ý với tác phẩm "Lan Hương như cố". Dù không sở hữu lượng fan và độ thu hút như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Đàm Tùng Vận lại có sự nghiệp khiến hai mỹ nhân kia mong muốn.

Trang Sina đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang Lan Hương như cố lên sóng, thành tích khả quan. Chỉ sau 3 ngày, phim đạt mốc 30.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng Tencent Video, trở thành tác phẩm ăn khách, phải xem.

Lan Hương như cố còn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ bối cảnh chỉn chu, nội dung chặt chẽ và xây dựng nhân vật có điểm nhấn riêng.

Thành công của bộ phim giúp nữ chính Đàm Tùng Vận có thêm một tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp. Cô còn nhận được sự công nhận của công chúng, trở thành "nữ hoàng rating" lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 xứng đáng nhất, vượt qua cả những ngôi sao như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử.

Đàm Tùng Vận liên tiếp có phim thành công.

Nhìn lại sự nghiệp của Đàm Tùng Vận, trong 10 năm qua, nữ diễn viên có tới 4 tác phẩm danh tiếng và thành tích bùng nổ trên màn ảnh như Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Cẩm y chi hạ, Lấy danh nghĩa người nhà và Lan Hương như cố. Mặt khác, những bộ phim do Đàm Tùng Vận đóng là Hướng gió mà đi, Cẩm tâm tựa ngọc, Quy lộ, Em đẹp hơn cả ánh sao, Núi và biển của tôi đều có hiệu quả phát sóng rất tốt.

Cụ thể, trong năm 2026, Núi và biển của tôi có rating trung bình đạt 2,226% theo thống kê của CVB, đang dẫn đầu các phim phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV8.

Trước đó, phim Lấy danh nghĩa người nhà từng đạt rating CVB 1,189 và được ghi nhận là tác phẩm có mức rating cao nhất trong lịch sử đài Hồ Nam, Trung Quốc. Quy lộ đạt 0,575, đứng đầu rating CVB của Hồ Nam năm 2023, trong khi Em đẹp hơn cả ánh sao đạt 0,534 và dẫn đầu đài trong năm 2024.

Bộ phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta (2016) là tác phẩm kinh điển của dòng phim thanh xuân học đường, đạt điểm chất lượng trên Douban là 8,9/10, đến nay vẫn được khán giả yêu thích.

Đàm Tùng Vận có 6 tác phẩm chiếu trong khung giờ vàng và cả 6 đều từng vào nhóm dẫn đầu rating cuối năm của đài phát sóng, trong đó 5 bộ đoạt ngôi vị quán quân năm. Thành tích này vượt trội hơn hẳn so với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.

Phim do Đàm Tùng Vận đóng có tỷ suất người xem cao.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiệu quả phát sóng phim thường không cao. Ngoại trừ vai diễn Bạch Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế, 10 năm qua cô chưa có thêm nhân vật nào ghi dấu ấn, danh tiếng bùng nổ.

Dương Tử có nhiều phim lượt xem cao, nhưng rating lại bình thường. Đặc biệt, các phim của Dương Tử chiếu trên CCTV8 thậm chí xếp gần chót đài. Vì vậy, Đàm Tùng Vận được đánh giá xứng với danh hiệu Nữ hoàng rating lứa 90 hơn.

Dù không sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Đàm Tùng Vận lại có sự quen thuộc với khán giả không kém hai đồng nghiệp và ấn tượng của công chúng với cô rất tốt. Nữ diễn viên sinh năm 1990 giữ lối sống không vướng scandal, không dính tin tình ái, dựa vào diễn xuất và tác phẩm để ghi dấu ấn khán giả. Nhờ đó, cô có danh tiếng tốt, được công nhận thực lực.

Đàm Tùng Vận không phải ngôi sao lưu lượng, ngoại hình không quá nổi bật nhưng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Trong thời điểm khủng hoảng, trí thông minh và sức mạnh nội tâm của cô tự nhiên bộc lộ. Thẩm Gia Lan bình tĩnh giải mã khó khăn và xoay chuyển tình thế chỉ bằng vài lời nói, bằng sự khôn ngoan nhẹ nhàng. Đó là lưỡi dao sắc bén trong sự kiềm chế, một dòng chảy ngầm dưới mặt nước tĩnh lặng.