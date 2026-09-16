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Giải trí

Cúc Tịnh Y đu dây từ tầng 10 xuống

Minh Vũ

TPO - Cúc Tịnh Y khiến khán giả sợ hãi khi đu dây cáp treo nhảy từ tòa nhà cao hơn 10 tầng xuống. Sự chuyên nghiệp, nỗ lực của cô nhận được nhiều lời khen.

Trang Sina đưa tin Cúc Tịnh Y đang miệt mài trên phim trường Thế giới vạn hoa, chuyển thể từ tiểu thuyết Vạn tra chiêu hoàng của tác giả Thời Đại Mạn Vương. Không chỉ khiến khán giả phải liên tục khen ngợi vì tạo hình mãn nhãn, mới đây, màn đu dây của nữ diễn viên cũng làm nhiều người sửng sốt.

Trong một phân cảnh, Cúc Tịnh Y đã treo mình trên tòa nhà cao hơn 10 tầng, đu dây xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng, dứt khoát.

Trước đó, cô còn chia sẻ nỗi sợ độ cao, nhưng vì hoàn thành vai diễn, Cúc Tịnh Y không sử dụng diễn viên đóng thế. Dù thường xuyên bị chê là "bình hoa di động" trên màn ảnh, những sự nỗ lực trong diễn xuất, tinh thần chuyên nghiệp của mỹ nhân "4.000 năm có một" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Cúc Tịnh Y thực hiện động tác đu dây khó từ độ cao hơn 10 tầng lầu.

Hai năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Cúc Tịnh Y khởi sắc hơn. Cô bước ra khỏi những vai diễn dễ thương, ngọt ngào đơn thuần để thể hiện những nhân vật có tính cách đa dạng, có chiều sâu hơn. Trong Hoa gian lệnh (2024), Cúc Tịnh Y thể hiện hai nhân vật với tính cách hoàn toàn trái ngược.

Trong Nguyệt lân ỷ kỷ, vai diễn của cô là hồ yêu vừa mị hoặc quyến rũ nhưng thông minh lém lỉnh, thích trêu chọc người khác. Nhờ đó, thành tích phim Cúc Tịnh Y khá tốt, thậm chí có lúc vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba và phim Bạch nhật đề đăng khi hai tác phẩm chiếu song song.

Trong tác phẩm mới Thế giới vạn hoa, nhân vật Tô Lục Hạ vốn là nhân vật nữ phụ, nhưng xuyên qua nhiều thế giới để đánh bại nam nữ chính, lật ngược lại quy tắc thông thường trong tiểu thuyết.

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Tạo hình Cúc Tịnh Y đa dạng và được khen đẹp nổi bật.

Thế giới vạn hoa được giới thiệu là dự án cấp S+ (quy mô sản xuất lớn, kinh phí cao) do Tencent Video và công ty Hằng Tinh Dẫn Lực bắt tay sản xuất. Cúc Tịnh Y là nữ chính duy nhất, hợp tác với cô là 12 mỹ nam, ở 12 thế giới khác nhau gồm Quách Phẩm Siêu, Trần Hâm Hải, Ngao Thụy Bằng, Lý Vấn Hàn, Lại Vỹ Minh, Đặng Hiếu Từ, Trần Hạc Nhất, Lý Xuyên, Dưỡng Sĩ Trạch, Lâm Tử Diệp, Trương Lỗ Nhất, Cổ Tử Thành.

Các thế giới mà Tô Lục Hạ trải qua đều có nội dung thú vị như Hậu cung thật phiền, Phong hoa danh viện, Tinh đồ rực rỡ, Phượng hoàng vô song, Ác nữ tội điển, Gian phi rất bận, Sơn thôn tĩnh lặng, Tổng tài muốn nghỉ việc, Nghe nói ma tôn trọng sinh, Những năm tháng tôi làm quốc sư, Tôi vốn là mùa hè rực rỡ...

Việc đóng nữ chính của nhiều thế giới khác nhau thử thách diễn xuất Cúc Tịnh Y. Thế giới vạn hoa cũng được coi là dạng phim ngắn khác, khi mỗi thế giới chỉ có nội dung trong vài tập. Hình thức phim như vậy còn khá mới mẻ, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Minh Vũ
#Cúc Tịnh Y #Thế giới vạn hoa #sao hoa ngữ #phim Trung Quốc #Vạn tra chiêu hoàng

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