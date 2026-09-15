Đặc khu Vân Đồn lập đội thanh niên 'phản ứng nhanh' với rác thải

TPO - Không chờ rác thải tồn đọng hay cảnh quan xuống cấp, một đội thanh niên vừa được thành lập tại đảo Thắng Lợi, đặc khu Vân Đồn (TP. Quảng Ninh) để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề về môi trường ngay từ khu dân cư.

Ngày 12/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu Vân Đồn tổ chức ra mắt mô hình “Đội Thanh niên phản ứng nhanh về môi trường” tại thôn Thắng Lợi. Đây là lực lượng thanh niên tại chỗ, sẵn sàng phối hợp xử lý các điểm phát sinh rác thải, cây cỏ mọc um tùm và những khu vực ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh chung trên đảo.

Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp đường đi lối lại trên đảo.

Ra quân ngay sau lễ ra mắt

Không dừng lại ở nghi thức phát động, ngay sau khi ra mắt, các thành viên trong đội đã cùng đoàn viên, thanh niên, các chi hội, đoàn thể, lực lượng an ninh cơ sở thôn Thắng Lợi và Công an đặc khu Vân Đồn bắt tay vào việc.

Từng nhóm được bố trí dọc tuyến đường xuyên đảo Thắng Lợi để thu gom rác, quét dọn lòng đường, vỉa hè, phát quang cây cỏ và chỉnh trang những khu vực chưa bảo đảm vệ sinh. Người sử dụng máy cắt cỏ, người quét dọn, thu gom rác; các lực lượng cùng hỗ trợ di chuyển, sắp xếp vật dụng tại những vị trí cần làm sạch.

Sự tham gia của nhiều lực lượng giúp hoạt động vệ sinh môi trường không còn là công việc riêng của đoàn viên, thanh niên. Người dân trong thôn cũng trực tiếp góp sức, cùng làm sạch khu vực trước nhà và dọc tuyến đường. Sau buổi ra quân, nhiều đoạn đường trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn; cây cỏ ven đường được phát quang, rác thải được thu gom.

Điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở yêu cầu “phản ứng nhanh”. Thay vì đợi đến những đợt tổng vệ sinh mới đồng loạt ra quân, lực lượng thanh niên tại cơ sở sẽ góp phần phát hiện và xử lý sớm những điểm mất vệ sinh mới phát sinh, hạn chế để rác thải tồn đọng kéo dài.

Các thành viên trong đội đã cùng đoàn viên, thanh niên, các chi hội, đoàn thể, lực lượng an ninh cơ sở thôn Thắng Lợi và Công an đặc khu Vân Đồn bắt tay vào việc.

Từ một đống rác nhỏ ven đường, cây cỏ che khuất lối đi hay một khu vực công cộng chưa được dọn dẹp, nếu được thông tin và xử lý kịp thời, nguy cơ hình thành những điểm tập kết rác tự phát cũng sẽ được hạn chế.

Giữ đảo sạch trong từng khu dân cư

Thắng Lợi là địa bàn đảo, khu dân cư nằm gần không gian mặt nước. Vì vậy, rác thải không được thu gom kịp thời không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn có nguy cơ bị mưa, gió cuốn xuống khu vực ven bờ. Giữ sạch từng tuyến đường, khu dân cư cũng là một cách ngăn rác từ đất liền phát tán ra môi trường biển.

Việc thành lập đội thanh niên phản ứng nhanh còn tạo thêm đầu mối để kết nối các lực lượng tại cơ sở. Khi xuất hiện một điểm rác hoặc vấn đề về vệ sinh môi trường, đoàn viên, thanh niên có thể chủ động phối hợp với các đoàn thể, lực lượng an ninh và người dân để xử lý.

Qua những hoạt động trực tiếp, mô hình cũng hướng tới thay đổi thói quen trong cộng đồng. Khi người dân cùng tham gia quét dọn, thu gom rác và chỉnh trang khu vực sinh sống, ý thức giữ gìn môi trường không còn dừng ở lời vận động mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Việc thành lập đội thanh niên phản ứng nhanh còn tạo thêm đầu mối để kết nối các lực lượng tại cơ sở.

Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình sẽ không chỉ được đo bằng một buổi ra quân hay một tuyến đường được làm sạch. Điều quan trọng là duy trì hoạt động thường xuyên, phát hiện đúng những điểm phát sinh ô nhiễm và huy động được người dân cùng tham gia. Một khu vực vừa dọn sạch sẽ khó giữ được lâu nếu tình trạng xả rác tùy tiện tiếp diễn.

Từ tuyến đường xuyên đảo Thắng Lợi, mô hình “Đội Thanh niên phản ứng nhanh về môi trường” mở đầu bằng những công việc giản dị: nhặt một túi rác, phát quang một bụi cây, quét sạch một đoạn đường. Những hành động nhỏ nhưng được thực hiện kịp thời, đều đặn sẽ góp phần giữ gìn cảnh quan và tạo dựng nếp sống xanh, sạch hơn trong từng khu dân cư trên đảo.