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Bắc Ninh khánh thành Đền thờ Bác Hồ và công viên Văn Miếu

Nguyễn Thắng

TPO - Ngày 16/9, tỉnh Bắc Ninh khánh thành Đền thờ Bác Hồ và công viên Văn Miếu. Đây là công trình chào mừng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án được khởi công từ tháng 1/2025; triển khai trên diện tích khoảng 4,7 ha, gồm 3 khu, tổng mức đầu tư hơn 691 tỷ đồng. Đến nay cơ bản dự án hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đạt 99% khối lượng theo hợp đồng.

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Đền thờ Bác Hồ, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, là “lớp học đặc biệt” ngoài nhà trường cho thế hệ trẻ Bắc Ninh
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Công trình Đền thờ Bác Hồ và công viên Văn Miếu nằm trên địa bàn phường Kinh Bắc.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, Bắc Ninh vinh dự 22 lần được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Từ những tình cảm sâu sắc và dấu ấn đặc biệt ấy, việc xây dựng Đền thờ Bác Hồ trên quê hương Bắc Ninh mang ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc hoàn thành công trình Đền thờ Bác Hồ và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa như sự hiện diện của Người, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, không ngừng giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

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Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự khánh thành công trình.
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Công trình được khánh thành dịp chào mừng Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương.

Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là biểu tượng của lòng thành kính, thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh qua các thế hệ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền thờ Bác Hồ, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, là “lớp học đặc biệt” ngoài nhà trường cho thế hệ trẻ Bắc Ninh; góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực to lớn để những thế hệ người dân Bắc Ninh học tập, lao động, đóng góp phát triển quê hương.

Nguyễn Thắng
#Đền thờ Bác Hồ #Công viên Văn Miếu #Bắc Ninh #Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

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