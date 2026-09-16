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Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Trường Đại học Hà Nội

Thu Loan - Như Ý

TPO - Chiều nay (16/9), Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida tới thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan thuộc Trường Đại học Hà Nội.

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Lễ đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đến thăm Đại học Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Tại đây, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã nghe lãnh đạo trường giới thiệu về hoạt động giảng dạy và học tập tiếng Thái tại trung tâm, xem các tiết mục múa Thái do các sinh viên của trường biểu diễn và thăm trung tâm.

Được thành lập từ năm 2009, Trung tâm Văn hóa Thái Lan nhận được nhiều hỗ trợ từ Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Thái Lan, trở thành đối tác của nhiều trường đại học Thái Lan.

Trung tâm thường xuyên tiếp nhận các giáo viên tình nguyện người Thái và sinh viên thực tập tiếng Thái từ các trường đại học của Thái Lan đến làm việc và giảng dạy.

Đây là hoạt động cuối cùng của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9.

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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu nghe giới thiệu về Trường Đại học Hà Nội và hoạt động giảng dạy tiếng Thái. Ảnh: Như Ý
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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya tháp tùng Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm. Ảnh: Như Ý
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Trình diễn tiết mục múa Thái chào mừng Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu. Ảnh: Như Ý
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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan. Ảnh: Như Ý
Thu Loan - Như Ý
#Thái Lan #Trung tâm văn hóa Thái Lan #Nhà vua Thái Lan #Hoàng hậu Thái Lan #Tiếng Thái #Quan hệ Việt Nam - Thái Lan

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