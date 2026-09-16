Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Trường Đại học Hà Nội

Tại đây, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã nghe lãnh đạo trường giới thiệu về hoạt động giảng dạy và học tập tiếng Thái tại trung tâm, xem các tiết mục múa Thái do các sinh viên của trường biểu diễn và thăm trung tâm.
Được thành lập từ năm 2009, Trung tâm Văn hóa Thái Lan nhận được nhiều hỗ trợ từ Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Thái Lan, trở thành đối tác của nhiều trường đại học Thái Lan.
Trung tâm thường xuyên tiếp nhận các giáo viên tình nguyện người Thái và sinh viên thực tập tiếng Thái từ các trường đại học của Thái Lan đến làm việc và giảng dạy.
Đây là hoạt động cuối cùng của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9.