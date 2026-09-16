Khó mua chung cư Hà Nội, người đàn ông về quê xây nhà 2,5 tỷ, đi làm 50km/ngày

Chấp nhận di chuyển quãng đường 50km/ngày từ Hưng Yên đến Hà Nội để “làm ở phố, sống ở ngoại ô”, anh Đức thừa nhận “được nhiều hơn mất”: Có nhà cửa rộng rãi, được quây quần mỗi tối bên gia đình và tận hưởng bầu không khí yên bình, thoáng đãng…

Ý tưởng “làm ở thành phố, sống ở ngoại ô”

Cách đây 11 năm, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Minh Đức (quê Hưng Yên) chọn ở lại Hà Nội, làm việc tại một tập đoàn có tiếng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối các sản phẩm điện tử, điện gia dụng với mức lương mỗi tháng khoảng 7,7 triệu đồng.

Thời điểm đó, anh dành 1,5 triệu để trả tiền thuê trọ, còn lại phân bổ cho các khoản phí khác như sinh hoạt, ăn uống, xăng xe…

Một lần, trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp người Nhật Bản, anh Đức bất ngờ khi biết bạn thường di chuyển khoảng 300km/ngày từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại bằng tàu cao tốc với thời gian đi lại chỉ tốn khoảng 1 giờ.

“Ý tưởng về quê nhưng không rời phố của mình nhen nhóm từ khi đó. Bởi thời điểm ấy, mình cũng trăn trở khá nhiều trước cảnh sống chật chội và tắc đường vào giờ cao điểm ở thủ đô”, anh kể.

Anh Đức (áo kẻ) có thời gian dài làm việc tại Hà Nội

Năm 2016, anh Đức lập gia đình nhưng vợ chồng mỗi người một nơi. Anh tiếp tục thuê trọ tại Hà Nội để thuận tiện cho công việc, còn vợ sống ở Hưng Yên.

Anh nghĩ, nếu tình trạng này kéo dài thì cuộc sống của gia đình khó ổn định. Nhưng việc mua nhà ở Hà Nội cũng không dễ vì giá cao.

“Giá một căn chung cư nhỏ phù hợp cho vợ chồng trẻ ở Hà Nội khi đó rơi vào khoảng 2 tỷ đồng. Với mức thu nhập lúc ấy của mình thì hai vợ chồng khó mua nổi. Nhưng nếu chờ tích cóp đủ tiền mới mua thì cũng không theo kịp giá nhà ngày càng tăng”, anh nói thêm.

Chưa kể, anh cũng lo lắng cho cha mẹ già ở quê. Nhà có 3 anh em, anh lớn lập nghiệp và sinh sống ở TPHCM, còn chị gái đã lấy chồng.

Bố mẹ khi ấy cũng ngoài 70 tuổi nên anh Đức thấy bản thân cần có trách nhiệm phụng dưỡng.

Sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định về quê nhưng không rời phố. Thay vì thuê trọ ở Hà Nội, anh chọn phương án di chuyển giữa hai nơi.

“Quê mình cách trung tâm Hà Nội khoảng 25-30km, quãng đường không quá xa và hoàn toàn có thể di chuyển mỗi ngày.

Như thế, mình vừa không phải từ bỏ công việc yêu thích hay sống trong phòng trọ chật chội, vừa được ở gần bố mẹ, vợ con”, anh chia sẻ.

Anh Đức về quê nhưng không rời phố để được ở gần gia đình, tận hưởng không khí trong lành mà vẫn duy trì được công việc

"Vượt nắng thắng mưa" đi làm 50km/ngày

Thời gian đầu, anh Đức thừa nhận việc di chuyển hàng chục cây số mỗi ngày là một thử thách.

Mỗi sáng, anh dậy lúc 5h30, rời nhà lúc 6h30 và mất khoảng 45 phút đến công ty. Nếu xuất phát muộn, anh dễ gặp tắc đường.

Vất vả nhất là những ngày thời tiết không thuận lợi. Trời mưa gió, anh đến văn phòng trong tình trạng tê cứng hai tay. Mùa đông, anh phải mặc hai lớp áo khoác, hai lớp quần để giữ ấm.

Sau khoảng 1 năm, anh Đức mới thích nghi được với cảnh đi làm 50km/2 chiều mỗi ngày để được sống ở quê

“Trong 7 năm lái xe máy đi làm, mình gặp tai nạn 2 lần. Lần đầu khi đang di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy, mình bị xe khác va phải, chấn thương ở chân và phải bó bột, nghỉ làm 10 ngày.

Lần khác thì mình bị ngã xe trên đường đê Xuân Quan – Bát Tràng vì phanh gấp khi xe phía trước bất ngờ chuyển hướng. Đoạn đường này chưa có hệ thống đèn đường nên việc đi lại lúc sáng sớm hay tối muộn cũng gặp chút khó khăn”, anh nhớ lại.

Thay đổi tích cực khi sống ở quê

Anh Đức nhận thấy “được nhiều hơn mất” khi về quê nhưng không rời phố.

Trừ việc đi làm xa mỗi ngày, anh có thời gian quây quần bên gia đình nhiều hơn, được tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên lại không tốn tiền thuê trọ, ăn uống ở phố như trước.

Năm 2024, vợ chồng anh còn xây được căn nhà khang trang ở quê với kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng.

Với số tiền này, họ chưa đủ mua một căn hộ chung cư khoảng 70m2 ở Hà Nội nhưng thoải mái xây nhà to tại quê mà vẫn còn dư một khoản để gửi tiết kiệm hoặc đầu tư.

Ngôi nhà xây của gia đình anh Đức ở Hưng Yên rộng gần 200m2, đầy đủ tiện nghi

Một năm sau, họ tiếp tục mua ô tô điện, giúp việc đi lại bớt khó khăn hơn, lại tiết kiệm được một khoản kinh phí (vì được miễn phí sạc trong 2 năm đầu).

“Sau 1 ngày làm việc, khoảnh khắc mình mong chờ nhất là cả gia đình ăn cơm tối cùng nhau. Lúc ấy, mình càng nhận ra quyết định trở về quê sinh sống là đúng đắn.

Nếu mình chọn vay mượn, gom góp để mua chung cư ở Hà Nội thì bây giờ, bố mẹ ở quê có khi vẫn sống trong căn nhà xây từ năm 1983”, anh nói thêm.

Khoảnh khắc gia đình sum vầy mỗi tối khiến anh Đức thêm tự tin khi chọn "làm ở phố, sống ở ngoại ô"

Sau khi về quê, anh Đức không chỉ được sống trong ngôi nhà rộng rãi, chi tiêu thoải mái hơn, sử dụng thực phẩm sạch hàng ngày... mà còn tiết kiệm được một khoản để lo cho các con.

Anh cho hay, việc sống ở quê, làm việc ở phố ban đầu có vất vả nhưng nếu kiên trì vượt qua được thì quả ngọt sẽ tới.

Hiện nay, hạ tầng ở nhiều khu vực được đầu tư phát triển nên việc di chuyển giữa các địa phương cũng không còn khó khăn như trước đây. Tùy mong muốn và điều kiện mà mỗi người có thể đưa ra quyết định phù hợp, vừa có thể sống ở ngoại ô mà vẫn duy trì được công việc trong thành phố.

Ảnh: Duc Van Giang