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Địa ốc

Khánh thành dự án TTC Plaza Đà Nẵng, ra mắt khách sạn TUI SUNEO

P.V

Ngày 15/9, TTC Land (HOSE: SCR) khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng và khai trương khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng, đánh dấu cột mốc mới của tổ hợp đa chức năng tại trung tâm thành phố và lần đầu thương hiệu TUI SUNEO hiện diện tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, lãnh đạo TTC, TTC Land, TUI Hotels & Resorts, AeonMall Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành và đối tác trong, ngoài nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng và khai trương Khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng và khai trương Khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng

TTC Plaza Đà Nẵng - Từ vị trí kết nối đến một tổ hợp đa chức năng

Khởi công ngày 10/1/2024, TTC Plaza Đà Nẵng được phát triển trên khu đất gần 15.000 m², với hơn 122.000 m² tổng diện tích sàn, gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án dành hơn 22.000 m² cho văn phòng, cùng các không gian thương mại, lưu trú và dịch vụ.

Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ, dự án kết nối khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng với trung tâm thành phố, đồng thời thuận tiện tiếp cận sân bay quốc tế và các khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện hữu.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc TTC, đại diện chủ đầu tư - cho biết TTC kỳ vọng dự án góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng tầm diện mạo đô thị Đà Nẵng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc TTC
Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc TTC

Ngày 3/7/2026, TTTM Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê khai trương, đánh dấu lần đầu tiên Aeon Mall có mặt tại Đà Nẵng, mang đến thêm điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí cho TTC Plaza Đà Nẵng.

Được thiết kế bởi Kume Design Asia, TTC Plaza Đà Nẵng lấy cảm hứng từ Ngũ Hành Sơn. Theo ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, dự án không chỉ góp phần làm mới diện mạo thành phố mà còn thể hiện sự phát triển của quan hệ kinh tế, văn hóa và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng
Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

TUI SUNEO Đà Nẵng - khách sạn chuẩn quốc tế giữa lòng thành phố

Cùng lễ khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng, TUI SUNEO Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, trở thành khách sạn TUI SUNEO đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới của TUI Hotels & Resorts tại châu Á.

Nằm trong TTC Plaza Đà Nẵng, khách sạn có 148 phòng và suite, cùng các tiện ích như nhà hàng, rooftop bar, hồ bơi, khu chăm sóc sức khỏe, tiện ích gia đình và không gian hội họp, sự kiện. Dịp khai trương, TUI SUNEO giới thiệu Soleya - concept ẩm thực lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời, đề cao sự ấm áp và kết nối.

Nằm gần sân bay quốc tế Đà Nẵng, khách sạn thuận tiện kết nối trung tâm thành phố và các điểm đến nổi tiếng miền Trung, hướng đến phục vụ khách du lịch, công vụ, gia đình và du khách quốc tế.

Theo TS. Huilian Duan, Giám đốc Điều hành TUI Hotels & Resorts khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ, việc ra mắt TUI SUNEO tại Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng, thể hiện niềm tin của TUI vào tiềm năng phát triển dài hạn của du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết TUI SUNEO Đà Nẵng góp phần đa dạng hóa lựa chọn lưu trú chất lượng, phù hợp định hướng nâng cao dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị du lịch của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại buổi lễ
Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại buổi lễ

Hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú và trải nghiệm

TTC Plaza Đà Nẵng là kết quả hợp tác giữa TTC Land và nhiều đối tác trong nước, quốc tế như TUI Hotels & Resorts, Aeon Mall Việt Nam, Coteccons, Kume, Apave, BIDV, PMC cùng các đơn vị tư vấn, thi công và vận hành.

Sau khi Aeon Mall và khách sạn TUI SUNEO lần lượt đi vào hoạt động, TTC Plaza Đà Nẵng dần hoàn thiện mô hình tích hợp mua sắm, lưu trú, văn phòng và dịch vụ trong cùng một không gian.

TTC Plaza Đà Nẵng quy tụ các thương hiệu quốc tế cùng hệ thống dịch vụ đa dạng, gồm Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê, khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng, các tiện ích thương mại, dịch vụ, trải nghiệm…
TTC Plaza Đà Nẵng quy tụ các thương hiệu quốc tế cùng hệ thống dịch vụ đa dạng, gồm Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê, khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng, các tiện ích thương mại, dịch vụ, trải nghiệm…

Đặc biệt, căn hộ lưu trú tại TTC Plaza Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu của khách dài ngày, chuyên gia, khách công tác và gia đình, với không gian riêng tư cùng hệ tiện ích thương mại, dịch vụ trong tổ hợp.

Với lợi thế về vị trí, quy mô và hệ thống đối tác quốc tế, TTC Plaza Đà Nẵng trở thành điểm đến đa chức năng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, lưu trú, làm việc và trải nghiệm trong một không gian thống nhất.

P.V
#TTC Plaza #Đà Nẵng #TUI SUNEO #khách sạn #đầu tư #bất động sản

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