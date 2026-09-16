Hà Nội đề xuất bỏ 'trần' 5 năm với công trình xây dựng có thời hạn

TPO - Theo dự thảo quy định mới về cấp giấy phép xây dựng, Hà Nội dự kiến bỏ quy định công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn chỉ được tồn tại tối đa 5 năm. Thời hạn tồn tại cụ thể sẽ được xác định phù hợp với thời hạn thực hiện quy hoạch.

Không còn “đóng khung” thời gian tồn tại 5 năm

Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 Quyết định quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội, thay thế Quyết định số 07 ngày 13/1/2022.

Hà Nội đề xuất bỏ "trần" 5 năm với công trình xây dựng có thời hạn. Ảnh: Ninh Phan.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện.

Theo dự thảo, thời hạn tồn tại cụ thể của công trình sẽ được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, phù hợp với thời hạn quy hoạch và quy định của pháp luật.

Khi hết thời hạn tồn tại mà quy hoạch chưa được thực hiện, việc gia hạn thời gian tồn tại được xử lý theo quy định tại Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Điểm mới đáng chú ý là dự thảo đã bỏ quy định hiện hành về việc công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn chỉ được tồn tại tối đa 5 năm kể từ ngày cấp phép.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất khi chưa hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và phá dỡ công trình sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Người dân không phải nộp lại dữ liệu nhà nước đã có

Bên cạnh quy định về thời hạn, dự thảo cũng đưa ra các giới hạn cụ thể về quy mô đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Theo đó, công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới được phép có quy mô tối đa 4 tầng nổi. Công trình có thể bố trí tum thang để bao che lồng cầu thang bộ, giếng thang máy và thiết bị kỹ thuật nếu có.

Tuy nhiên, diện tích sàn tum không được vượt quá 30% diện tích sàn mái và chiều cao tum không quá 3m.

Các công trình này không được xây dựng tầng lửng, tầng hầm hoặc bán hầm. Tổng chiều cao công trình không quá 18m và đồng thời phải bảo đảm không vượt các chỉ tiêu theo quy hoạch, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc được áp dụng tại khu vực.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ sửa chữa, cải tạo, nếu quy mô hiện trạng không vượt quá quy mô được phép xây dựng mới thì được cải tạo tối đa theo quy định.

Trường hợp hiện trạng lớn hơn quy mô được phép xây dựng mới, công trình chỉ được sửa chữa, cải tạo nhằm bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, môi trường; thay thế các bộ phận bị hư hỏng và duy trì công năng hiện có.

Việc cải tạo không được làm tăng số tầng, chiều cao, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn hoặc thay đổi công năng theo hướng tăng quy mô sử dụng.

Một nội dung khác được kỳ vọng sẽ giảm thủ tục cho người dân là yêu cầu đối với các cơ quan liên quan trong quá trình cấp giấy phép xây dựng.

Theo dự thảo, cơ quan giải quyết thủ tục không được đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ, thủ tục hoặc bước giải quyết ngoài quy định đối với người đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp cần xác minh thông tin đất đai, cơ quan cấp phép phải chủ động khai thác thông tin hoặc lấy ý kiến cơ quan quản lý đất đai. Người dân không bị yêu cầu cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ quản lý nhà nước.