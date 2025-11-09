Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM chuyển thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng về UBND xã

TPO - Sở Xây dựng TPHCM được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình đã được cấp phép, để UBND cấp xã triển khai thực hiện, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị để rà soát, bổ sung hoàn chỉnh lại tờ trình và dự thảo quyết định về các nội dung phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

tp-1-7147.jpg
Sở Xây dựng TPHCM được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình.

Cụ thể, Sở Xây dựng có nhiệm vụ rà soát, làm rõ nội dung phân cấp hay ủy quyền, điều chỉnh lại tên gọi dự thảo quyết định “Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn”. Đồng thời, bổ sung số liệu cấp giấy phép xây dựng của các địa phương trước và sau khi sáp nhập vào TPHCM, đánh giá quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình đã được cấp phép có thời hạn, để UBND cấp xã triển khai thực hiện, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu về công tác cấp giấy phép xây dựng đối với việc triển khai thực hiện quyết định 71 của UBND TPHCM về ban hành quy định trình tự, thủ tục cho thuê ngắn hạn quỹ đất, tài sản gắn liền với đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý.

Duy Quang
#TPHCM chuyển thẩm quyền #cấp giấy phép xây dựng #miễn giấy phép xây dựng #UBND xã #Sở Xây dựng TPHCM #UBND cấp xã triển khai #giấy phép xây dựng về UBND xã

