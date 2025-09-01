Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thêm 6 dự án ở TPHCM được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong giai đoạn 2 về cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, TPHCM có 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi một số UBND phường về công bố giai đoạn 2 đề xuất cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Các dự án gồm Khu nhà thấp tầng thuộc dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng làm chủ đầu tư; 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Newco làm chủ đầu tư; Khu dân cư 3,2 ha, phường Long Bình do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Việt làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở thấp tầng Thăng Long thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Long Bình do Công ty CP Địa ốc Thăng Long làm chủ đầu tư; Khu nhà ở thấp tầng tại phường Long Trường, do Công ty CP Bất động sản Thủy Sinh làm chủ đầu tư; Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà vườn Ba - Son tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Long Bình do Công ty CP Phát triển Đô thị Ba Son làm chủ đầu tư.

2.jpg
TPHCM tiếp tục mở rộng khu vực được miễn giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng yêu cầu các cá nhân, tổ chức có đất nằm trong 6 dự án được miễn giấy phép xây dựng phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai với mục đích sử dụng đất là đất ở; không tiến hành xây dựng nếu khu đất đang có tranh chấp hoặc có quyết định ngăn cản thay đổi hiện trạng, chuyển dịch tài sản của cơ quan có thẩm quyền và phải có văn bản đồng ý của ngân hàng (trong trường hợp thế chấp).

Đồng thời, thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định. Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 3 ngày làm việc để thực hiện quản lý.

Trước đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Cùng với việc công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng được giao hướng dẫn UBND các phường, xã liên quan triển khai niêm yết công khai danh mục dự án, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (hoặc tổng mặt bằng và phương án kiến trúc được phê duyệt) nhằm bảo đảm minh bạch, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Sở Xây dựng phải cập nhật hướng dẫn từ Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành về phân cấp quản lý giữa chính quyền hai cấp để hướng dẫn UBND cấp cơ sở thống nhất trong việc tiếp nhận thông báo khởi công, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tuân thủ đúng quy hoạch và quy định pháp luật về xây dựng. Sở cũng có trách nhiệm kiểm tra, hỗ trợ phường, xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Duy Quang
#dự án ở TPHCM được miễn giấy phép #dự án ở TPHCM #miễn giấy phép #dự án #TPHCM được miễn giấy phép #giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ #giấy phép xây dựng nhà ở #giấy phép #xây dựng nhà ở riêng lẻ #quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Xem thêm

Cùng chuyên mục