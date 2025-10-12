Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

TPHCM cấp phép xây dựng điện tử, không tiếp nhận hồ sơ giấy

Duy Quang
TPO - Sở Xây dựng TPHCM được giao hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường liên quan công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Sở Xây dựng TPHCM được giao nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở.

Hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng TPHCM phải nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Sở Xây dựng TPHCM ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn. Đồng thời phổ biến trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và dễ dàng thực hiện.

Phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu đề xuất trình UBND TPHCM ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (giấy phép xây dựng tạm) trên địa bàn, trình UBND thành phố trước ngày 31/10.

Sở Xây dựng cũng phải khẩn trương triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn. Đồng thời chủ trì tổ chức hội nghị quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên toàn địa bàn trong tháng 12/2025.

Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng được UBND TPHCM giao trước ngày 31/10 trình UBND TPHCM kết quả thực hiện chỉ đạo về việc lập điều chỉnh, thay thế quyết định số 56/2021 về ban hành quy chế quản lý kiến trúc TPHCM.

Duy Quang
