TPHCM: Chỉ đạo 'nóng' về hỗ trợ người dân nộp hồ sơ nhà đất

TPO - Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 yêu cầu việc hỗ trợ được thực hiện theo phương châm “một lần hướng dẫn - nhiều lần tự thực hiện”, giúp người dân từng bước chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 (Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM) vừa thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động về việc tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhà đất trực tuyến.

Hiện tại, Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 phụ trách tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất đai trên địa bàn 12 phường gồm Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng và Cát Lái.

Theo đó, khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trực tiếp đến liên hệ thực hiện thủ tục đăng ký biến động, viên chức tiếp nhận cần chủ động hướng dẫn người dân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ người dân kê khai đơn, tờ khai thuế và các biểu mẫu có liên quan theo quy định, hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ.

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện giải quyết, thực hiện tiếp nhận và hẹn trả kết quả giảm 8 giờ so với tổng thời gian hẹn theo quy định. Sau khi người dân hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ, thời gian hẹn trả kết quả được rút xuống còn 2 giờ kể từ khi tiếp nhận chứng từ, giảm 6 giờ so với quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 yêu cầu việc hỗ trợ được thực hiện theo phương châm “một lần hướng dẫn - nhiều lần tự thực hiện”, giúp người dân từng bước chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thông báo cũng yêu cầu viên chức, người lao động tại Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ đúng quy định. Đồng thời, cán bộ giữ thái độ niềm nở, tận tình hướng dẫn người dân với tinh thần “hành chính phục vụ, gần dân, sát dân”.

Người dân làm thủ tục tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không tạo ra “đặc quyền, đặc lợi” hoặc sự ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần gây bức xúc cho người dân.

Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 nếu để xảy ra tình trạng viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân về hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước đó đã có văn bản gửi UBND các tỉnh thành về việc tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện 15 thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, đã có một số phản ánh tình trạng người dân thực hiện thủ tục đất đai nhưng hồ sơ bị trả lại nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài, gây bức xúc. Trong khi đó, có trường hợp người dân ủy quyền cho “cò” thực hiện thủ tục lại được giải quyết nhanh hơn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Đáng chú ý là phải kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Theo đó, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể.

Đối với hồ sơ trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ...