Tập đoàn CEO cất nóc CEO Plaza tại Sunny Garden City

CEO Plaza được triển khai trong giai đoạn thị trường bất động sản còn nhiều thách thức: nhu cầu suy giảm trong khi lãi suất, chi phí nhân công và vật liệu xây dựng đều tăng. Trong bối cảnh đó, việc công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư cùng năng lực tổ chức thi công của Tổng thầu CEO Xây dựng.

Chia sẻ tại sự kiện, TS. LS. Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT CEO Group, cho biết: “Việc cất nóc CEO Plaza ngay trước dịp CEO Group kỷ niệm 25 năm thành lập (26/10/2001 - 26/10/2026) là một dấu mốc có ý nghĩa với chúng tôi. Công trình khẳng định CEO Group tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm nằm trong chiến lược phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời gia tăng tài sản có giá trị và tạo thêm dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận cho Tập đoàn khi dự án hoàn thành, đi vào vận hành”.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm CEOHomes Sunny Garden City, CEO Plaza được xây dựng trên khu đất 5.985 m², gồm 1 tầng hầm và 12 tầng nổi, với tổng diện tích sàn khoảng 31.250,9 m².

Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ bức tranh thủy mặc “Nước non Chùa Thầy”: các khối giật cấp gợi dáng núi, kết hợp những đường nét mềm mại liên tưởng đến mặt nước. Cảnh quan đặc trưng của vùng đất Quốc Oai được chuyển hóa bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo nên bản sắc riêng cho công trình. CEO Plaza hướng tới đạt chứng chỉ công trình xanh LOTUS Certified.

Từ CEO Plaza có thể kết nối thuận tiện với Đại lộ Thăng Long qua nút giao Chùa Thầy; thời gian di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng 15 phút bằng ô tô. Công trình cũng nằm trong khu vực phía Tây Hà Nội đang phát triển mạnh, kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và khu vực quy hoạch nhiều cơ sở giáo dục đại học, y tế lớn.

Lễ cất nóc CEO Plaza

Cùng với quá trình mở rộng đô thị về phía Tây, nhu cầu về văn phòng và các dịch vụ đi kèm như thương mại, y tế, chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng. CEO Plaza được phát triển nhằm đón đầu nhu cầu này, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội và tiện ích của CEOHomes Sunny Garden City, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Quốc Oai và Hà Nội.

Phối cảnh CEO Plaza

CEO Plaza là sản phẩm tiếp theo thuộc thương hiệu CEOOffice - văn phòng của CEO Group. Trong lĩnh vực này, Tập đoàn đã có kinh nghiệm đầu tư, cho thuê và vận hành CEO Tower trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.

CEOOffice là một phần trong hệ sinh thái thương hiệu mà CEO Group đang phát triển, cùng CEOHomes - nhà ở, Sonasea - nghỉ dưỡng, CEOEdu - giáo dục, CEO Academy - đào tạo nội bộ, CEOZone - khu công nghiệp và CEOCons - xây dựng. Hệ sinh thái này từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của Tập đoàn, từ nhà ở, nghỉ dưỡng đến văn phòng, sản xuất, kinh doanh, giáo dục và đào tạo.

Sau Lễ cất nóc, CEO Group tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, cảnh quan cây xanh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa CEO Plaza vào vận hành theo kế hoạch./.